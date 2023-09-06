«Не слышали, чтобы в других училось столько»: семь пар близнецов стали первоклассниками одной школы в Туве

В тувинской школе в первый класс пошли семь пар близнецов. Фото: школа №12 Кызыла

1 сентября интернет облетело трогательно видео из Тувы: семь пар близнецов-первоклашек все вместе поют на первосентябрьской линейке. Как это могло получиться? Не верится, что бывают такие невероятные совпадения. Может, специально собирали братьев и сестер в один класс?

В школе № 12 Кызыла, где учатся герои ролика, корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали, что столько близнецов в одной параллели – не более, чем случайность. Кстати, 4 пары из них – однояйцевые и имеют поразительное сходство, а три – двойняшки.

Кстати, учатся они даже не в одном классе: две пары – в 1А, три пары – в 1Б, в 1В и 1Е – по одной паре. А всего в школе шесть первых классов.

С другой стороны, близнецы как раз в этой школе – не такая уж редкость! И раньше они встречались среди учеников. Вспомнили, что даже тройняшки выпустились из этого учебного заведения. Преподаватели со стажем навскидку не смогли припомнить, сколько всего идентичных братьев и сестер училось за эти годы. Но в одном они уверены: такого количества близнецов в одной параллели до этого никогда не было!

- У нас, получается, особенная школа. Не слышали, чтобы в других училось столько близняшек, - поделились преподаватели.

Опыт обучения близнецов у педагогов накопился богатый. Обычно их стараются садить за разные парты. Во-первых, чтобы различать. Спустя время, учителя увидят отличия, которые обязательно есть даже у идентичных с виду братьев и сестер: и в поведении, и в деталях внешности – например, в разном расположении родинок. Во-вторых, близнецам в школе комфортно друг с другом, и если не разделять их на время уроков, особенно в младших классах, они могут разговаривать и играть вместо того, чтобы учиться.

Как оказалось, тувинский пример с близнецами - удивительный, но не единичный. Среди мировых рекордов – 16 пар близнецов-одноклассников в одной из школ США. Как говорится: есть, к чему стремиться!