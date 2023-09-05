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Проблемы с бензином в Красноярском крае есть все лето. Ценник на топливо поднимался чуть ли не каждую неделю, а в последние дни стали появляться и сообщения о дефиците. Об этом говорили и горожане, и представители АЗС. Рассказываем о дефиците и ценах на бензин в Красноярском крае 2023.

Дефицит бензина в Красноярском крае 2023

С опровержением 6 сентября выступил генеральный директор АО «КНП» Борис Золотарёв. Он заявил, что побывал на нескольких заправках. Дефицита топлива, по его словам, нет нигде.

Хотя днём ранее в «Красноярскнефтепродукте» прогнозировали острый дефицит. Но сутки спустя, всё наладилось. По словам Золотарёва, поставки топлива на АЗС идут своевременно и в достаточном объеме. Проблемы есть и на других заправках. Красноярцы писали, что топлива не хватает на АЗС «Газпромнефти».

Люди говорят, бывает, что нет бензина самых популярных марок – это АИ-92 и АИ-95.

Цены на бензин в Красноярском крае 2023

Топливо в нашем регионе самое дорогое в Сибири. Такими данными ещё в начале августа делились аналитики портала «РИА Рейтинг». И с тех пор, стоимость бензина и дизеля только росла вверх.

Сейчас ценник на АИ-92 держится на отметке от 48 до 53 рублей, а на АИ-95 от 54 до 60 рублей.

Стоимость топлива возмутила не только горожан. Прокуратура и УФАС заявили, что проведут проверку. Её цель, проверить крупнейшие АЗС края на предмет ценового сговора. О результатах пока не сообщалось.