В Емельяновском районе неизвестные выбросили десятки килограммов слив

Фото: «Емельяновские Веси»

В Емельяновском районе Красноярского края неизвестные выбросили десятки килограммов слив. Фотографиями и коротким роликом поделился тг-канал «Емельяновские Веси».

Сообщается, что необычную находку на сибирских полях сделал местный житель, когда поехал кататься на велосипеде по проселочным дорогам района.

Фото: «Емельяновские Веси»

Кто же пошел на такой варварский шаг? Дрокинцы предполагают, что от фруктов могли избавиться предприниматели, которые на прошлой неделе торговали сливами с машин. Скорее всего, реализовать весь свой товар они не смогли. Плоды были выброшены подальше от возможных свидетелей.

Фото: «Емельяновские Веси»

Однако местные жители нашли плюсы в таком происшествии. Судя по комментариям в тг-каналах и социальных сетях, некоторые начали ждать сливовый сад на этом месте.