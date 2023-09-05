Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» в Красноярске 2023: мировые и красноярские премьеры

Фото: t.me/krsk_loginov

Начался фестиваль «Азия-Сибирь-Европа». Для ценителей искусства – это настоящий праздник. Публика увидит 2 мировых и 10 красноярских премьер. Публикуем программу фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» в Красноярске 2023. О фестивале также рассказывал мэр Красноярска Владислав Логинов.

Мировые премьеры на фестивале «Азия-Сибирь-Европа» в Красноярске 2023

Таких сразу две. И одну красноярцы уже оценили. В день открытия фестиваля зрители посмотрели спектакль «Рахманинов. Письма без ответа». Это совместный проект театралов из Красноярска и Санкт-Петербурга. Спектакль не только о жизни великого композитора, но и о его роли в формировании культурного кода страны.

Билетов на вторую мировую премьеру также уже нет в продаже. Это концерт для цимбал, органы и струнного оркестра. На сцене краевой филармонии выступят белорусские звезды – Вероника Прадед и Ксения Погорелая.

Красноярские премьеры на фестивале «Азия-Сибирь-Европа» 2023

Ксения Погорелая выступит в Красноярске и 10 сентября. В Органном зале она представит публике концерт «От Корретта до Короткиной». Это музыкальные произведения разных эпох и разных стилей: от барокко до современности.11 сентября в художественном музее имени Сурикова выступит квартет солистов оркестра «Академии русской музыки». Это для настоящих ценителей классики. В программе: квартеты Глазунова и Шестаковича.

Закрытие фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» в Красноярске 2023

Завершиться культурное событие целым концертом премьер на сцене краевой филармонии 14 сентября. Ранее в Красноярске никогда не звучали Эрнест Блох, Герман Галанин, Револь Бунин и Юрий Абдоков. Всё это русская и зарубежная классика XX века, которая ранее в Красноярске никогда не звучала. Представит программу Иван Никифорчин. Его считают одним из самых известных дирижёров нового поколения.