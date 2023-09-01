«Да всё, он умер»: родственники убитого в Красноярском крае мужчины обвинили медиков в бездействии

Дмитрий заступился за друзей и погиб. Фото: из соцсетей мужчины

Зверское убийство 30-летнего Дмитрия Подгорного 27 августа потрясло небольшой город Шарыпово в Красноярском крае. Четверо мигрантов из страны СНГ били мужчину и его друга с женой не только кулаками. В ход пошла арматура, а закончилось всё поножовщиной.

- Дима начал от них отходить и они уже принципиально шли нанося побои. Он умер лежа на асфальте. Машина скорой ехала долго, а когда врач всё же добрался до места, он ничего не стал делать, хотя Дима ещё был жив, - поделилась с «КП-Красноярск» близкая родственница Дмитрия Елена*.

Фото: из соцсетей мужчины

Били руками и ногами, резали ножом

История началась со словесной перепалки. Пьяная компания из трёх человек приставала к девушке прямо на улице, рядом с одним из развлекательных заведений. Дмитрий и его друг Максим с женой Анастасией, решили заступиться за даму.

Однако решать конфликт на словах, оппоненты настроены не были. Один из них позвонил своему приятелю. Подмога к пьяной компании прибыла уже не с голыми кулаками, а с куском арматуры и двумя строительными молотками. У ещё одного мигранта с собой оказался нож. Так словесная перепалка и переросла в жесткое избиение.

Досталась не только мужчинам, но и Анастасии. Она с мужем сейчас лежит в больнице. Супруги, к счастью, выжили. А вот их товарищ Дмитрий нет. Он попытался убежать с места, но один из оппонентов сначала со всего маху ударил мужчину сорванной с дерева тяжелой веткой.

Затем уже и вся пьяная толпа кинулась добивать Дмитрия. Его повалили на землю. Били руками и ногами, резали ножом.

- Он не кидался даже в драку. Он пытался решить словами, но не вышло. У них уже что-то перемкнуло в голове. Они шли с целью, что вот им нужно покалечить, - говорит женщина.

Шанс на спасение в такой ситуации близок к нулю, но он был.

Скорая ехала 40 минут?

Близкая родственница мужчины рассказала «КП-Красноярск», что скорая помощь ехала долго.

- Скорая ехала 40 минут. Хотя тут пешком идти от этого места минут 20. Приехала скорая и врач говорит: «Да всё, он умер». Она человека никак не потрогала, не осмотрела. Потом когда Дима уже набрался сил и поднял голову, она увидела всё-таки, что он жив и начала ставить капельницу, ставить какие-то уколы, когда уже прошло 15 минут с момента, как она приехала. С этим никто ничего не делает. На это внимание никто не обращает, - возмущается Елена.

Позиция скорой помощи

В свою очередь, заведующая станцией скорой медицинской помощи города Шарыпово, Ольга Кледева в оперативности и профессионализме врачей не сомневается. «КП-Красноярск» она рассказала, скорую вызвали случайные прохожие, доктора сделали всё возможное, да и работали на месте сразу несколько бригад.

- Первая машина приехала на место через 10 минут после вызова. И было непонятно, сколько пострадавших. Всего же было 3 бригады скорой помощи – заявила Ольга Кледева, заведующая станцией скорой медицинской помощи г. Шарыпово.

Редакция «КП-Красноярск» также направила запрос в министерство здравоохранения Красноярского края.

Единственный сын своих родителей

Фото: из соцсетей мужчины

Дмитрию было 30 лет. Он работал грузчиком, любил автомобили и хорошо в них разбирался. Мог легко починить машину.

- Он никогда не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. Он всегда помогал там, где он может помочь. Тяжело переживается потеря близкого человека. Родителям понятно дела тоже очень тяжело.

Дмитрий единственный сын у своих родителей. Был женат, есть шестилетняя дочка, которой теперь расти без отца.

В СИЗО на 2 месяца

От громких криков на улице в пять проснулись и жители ближайших домов. Вмешиваться в драку никто не стал. Пьяная компания с места скрылась. Кто там лежит в крови на земле, их уже не волновало. Всех четверых быстро нашли правоохранители.

Кадры допроса опубликовала краевая полиция. Раскаяния там нет. Один из участников зверской драки на прямой вопрос, что произошло в ночь с пятницы на субботу, ответил «не знаю».

Один из нападавших. Фото: МВД по Красноярскому краю

В региональном СК отчитались, всех четверых поместили под стражу на 2 месяца.

(имя изменено*)

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