В Красноярске на острове Татышев возводят сценический комплекс с «парящим» алюминиевым куполом

Конструкция нового сценического комплекса на острове Татышев, правда, смотрится воздушной и невесомой. И что интересно — она не требует никаких других опор, кроме точек ее соприкосновения с поверхностью, на которой установлена. Сейчас строители завершают солнцезащитное остекление купола. После под прозрачным «навесом» установят сцену, трибуны, появится освещение и архитектурная подсветка, проведут работы по озеленению территории. В общем, это будет место для культурных событий на открытом воздухе, но с защитой от капризов погоды. Посещать концертные и праздничные мероприятия в новом комплексе красноярцы смогут уже в следующем году. Вместимость сооружения рассчитана на 1000 человек – 600 на трибунах и еще 400 стоя.

Кстати, выполнена конструкция сцены-купола на КрАМЗе. Как отмечает директор Красноярского металлургического завода Олег Буц, современные архитекторы все чаще стали использовать алюминий в своих проектах:

Директор Красноярского металлургического завода Олег​ Буц

- Мы с большим удовольствием участвуем в создании таких замечательных объектов для нашего города. Вес алюминия, использованного в этом куполе, составляет около 20 тонн, ну а вся конструкция весит почти 70 тонн. Преимущества алюминия здесь понятны — это быстрота сборки, простота, долговечность, и при этом конструкция сохраняет визуальную легкость.

Татышев-парк – место притяжения для горожан и гостей Красноярска разных возрастов, потому одной из главных задач при планировании сценического комплекса было гармонично вписать конструкцию в имеющийся ландшафт. И по словам руководства парка, это удалось - сооружение получилось уникальным, таких в России больше нет.

Впрочем, в Красноярске это не первый знаковый «алюминиевый объект». Помимо деталей для «парящего» купола сценического комплекса, из «крылатого металла» на Красноярском металлургическом заводе были выпущены несущие элементы для семи пешеходных мостов, установленных в нашем городе за последние 5 лет.

Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа уверена, что Красноярск называют алюминиевой столицей страны по праву:

Директор департамента по​ связям с​ общественностью и​ работе с​ региональными органами власти алюминиевого дивизиона​ РУСАЛа Елена Южакова

- В Красноярском крае присутствуют все этапы производства алюминия, и конечный, самый видимый этап — это продукция из алюминия, которая служит людям. Помимо этого, Красноярск назвали столицей алюминиевых мостов, потому что у нас их больше, чем в других городах России. А появление этого купола позволит претендовать на звание города с самыми необычными конструкциями из алюминия.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа