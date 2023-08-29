«Упырь пропащий, душу дьяволу продал»: в Курагинском районе наркоман убил 81-летнюю добрую женщину

В Красноярском крае передали в суд дело о жестоком убийстве 81-летней женщины. Фото: СК

- Она его привечала – работу ему поручала, где мужские руки требуются, снег почистить или что-то еще, за деньги, конечно. А он…

- Упырь он, совсем пропащий, наркоман. Душу дьяволу с потрохами продал…

- На нем же пробы ставить негде, он в первый раз сел еще по малолетке, с девятого класса. Нигде не работал, только заливался водкой, сколько раз уже сидел. Тюрьма таких не исправит…

Поселок Большая Ирба в Курагинском районе в марте этого года гудел, как растревоженный улей. Здесь произошло зверское убийство. Кто это сделал и зачем – люди догадались уже через несколько часов: местный наркоман и пьяница, которого пожилая женщина, на свою беду, впустила в дом.

Любовь Васильевну Давыдову в поселке знали и уважали многие, особенно из старшего поколения. Общественница, неравнодушная, участвовала в выборах в поселковый Совет. Она – вдова бывшего директора Ирбинского рудника, до развала экономики – процветающего предприятия. Когда он внезапно скончался, женщина осталась одна в большом коттедже, со всем нажитым имуществом. Вот на это добро и позарился 48-летний местный гражданин без определенных жизненных целей.

Буквально на днях завершилось расследование уголовного дела, которое ушло в прокуратуру на утверждение, а затем будет передано в суд. В региональном следкоме рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности жуткого преступления.

По версии следствия, около 16 часов 24 марта подозреваемый пришел в дом к 81-летней женщине. Он был пьян вдвойне: залился алкоголем, принял наркотики. Показалось мало, надо «догнаться», а денег нет. Решил, что добрая душа ему щедро вручит три тысячи рублей. Любовь Васильевна, попыталась выпроводить его за дверь по-хорошему. Но тот словно с цепи сорвался – сначала ударил ее кулаком по лицу и по голове. Потом схватил нож и начал бить беспорядочно. Последним ударом он перерезал ей горло.

Когда жертва перестала сопротивляться, подозреваемый вспомнил, зачем он сюда пришел. Как был – с окровавленными руками – пошел шарить по дому. Нашел припрятанные «гробовые» 80 тысяч рублей. Забрал старую советскую ювелирку, еще кое-какие вещи, которые он собирался продать.

Чуть позже соседки пришли к женщине, стучались – никто не открывает. Позвали знакомого мужчину, тот сумел открыть окно и забрался в дом, а там жуткая картина, все перевернуто, в крови. Вызвали полицию, прибыли криминалисты. Сразу же составили круг подозреваемых – все соседи единогласно указали на «работника». И не ошиблись: спустя несколько часов его задержал наряд дорожно-патрульной службы на пути в Минусинск.

Поняв, что не отвертится, подозреваемый все рассказал: как убивал, зачем убивал. Плюс признался, что за три недели до этого вместе с каким-то невменяемым подельником сломали и унесли шесть тяжеленных чугунных пролетов из ограждения местного Дворца культуры. Понятное дело, зачем – на металлолом сдали, а деньги пропили.

Таким образом житель Большой Ирбы обвиняется по трем преступлениям: «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему», «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

А жители поселка отреагировали так: «Одним бандитом у нас меньше станет».

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