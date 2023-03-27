«Пригласила почаевничать, а он перерезал ей горло»: в Курагинском районе наемный работник убил 81-летнюю женщину

В Красноярском крае в собственном доме убили 81-летнюю женщину. Фото: СК

Поселок Большая Ирба, что в Курагинском районе, гудит уже два дня. Пересказывают друг другу: убита пожилая женщина. Зверски убита, ее нашли в собственном доме в луже крови. Ее многие знали – уважаемый человек, вдова бывшего директора Ирбинского рудника, который до развала экономики был процветающим предприятием. А когда муж умер, женщина осталась в большом коттедже со всем нажитым имуществом. Именно на старое добро в доме и позарился местный житель.

- Он у нее время от времени подрабатывал. Нанимался снег чистить, на дорожках и с крыши. Она его и пригласила чай попить, видимо. Пригрела на свою голову. Он увидел, что в доме есть чем поживиться. Там все шкафы были открыты, вещи разбросаны. И она в крови с перерезанным горлом, - рассказывается «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

- На нем же пробы ставить негде, он в первый раз сел еще по малолетке, с девятого класса. Нигде не работал, только заливался водкой, давно пропащий человек, - сообщает другой инсайдер.

Убийство произошло днем 24 марта. Соседки пришли в дом к погибшей, стучали – никто не открывает. Стало тревожно, позвали знакомого мужчину. Тот сумел открыть окно и забрался в дом – а там жуткая картина, все перевернуто, в крови. Вызвали полицию из районного центра, Курагино, прибыли криминалисты. Сразу же составили круг подозреваемых – соседи единогласно указали на «работника». И не ошиблись: спустя несколько часов 47-летнего мужчину задержал наряд дорожно-патрульной службы на пути в Минусинск. И тут он выложил все подробности: зачем и почему это сделал.

Вот предварительная версия случившегося, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Около 16 часов дня подозреваемый пришел в дом к пожилой женщине, чтобы занять 3 тысячи рублей. Был пьян, хотелось еще «догнаться», а денег не было. Вот и заявился. Женщина отказалась занимать. Спор, ссор, угрозы – сначала несколько раз ударил по голове и лицу кулаком, а потом схватился за кухонный нож.

После того, как расправился с беспомощной жертвой, ринулся шарить по квартире: нашел заначку, «гробовые» 80 тысяч. Достал старую советскую ювелирку, еще кое-какие вещи, имеющие цену. И скрылся. Уголовное дело заведено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).