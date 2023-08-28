В Красноярском крае рассказали о механизмах реализации энергосберегающих мероприятий

Обучающий семинар-брифинг на тему «Механизмы реализации энергосберегающих мероприятий» прошел на днях в Краевом государственном автономном учреждении дополнительного и профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики».

Целью обучающего семинара в Красноярском крае стало формирование у слушателей профессиональной компетенции, необходимой для деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы, в том числе: администрации, школы, детские сады, медицинские учреждения, библиотеки, учреждения образования и культуры.

Более 90 представителей из разных уголков Красноярского края: города - Красноярск, Зеленогорск, Дивногорск, Назарово, Боготол, Норильск и районы - Шарыповский, Туруханский, Эвенкийский, Таймырский Долгано-Ненецкого, Северо-Енисейский, Саянский, Кежемский, а также других районов и городов нашего края приняли участие в обучающем мероприятии. Для заочных участников была организована онлайн трансляция семинара.

Участники семинара смогли не только прослушать спикеров, но и проконсультироваться на площадкепо вопросам повышения энергоэффекстивностис экспертами из «Краевого центра подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики».

Специалисты Регионального центра энергосбережения рассказали о заполнении деклараций потребления энергетических ресурсов и особенностях расчета целевых уровней снижения потребления ресурсов. Для представителей администраций муниципальных образований и бюджетных учреждений рассмотрены особенности разработки программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. Представители энергосервисных компаний рассказали о целях и возможностях при заключении энергосервисных контрактов.

Напомним, что энергосберегающие мероприятия и реализация программ по повышению энергоэффективности существенно влияют как на экологию, так и экономику региона и страны в целом. Так, оптимизация расхода используемых энергоресурсов позволяет сохранить природный ландшафт и уменьшить объем выбросов в атмосферу, а снижение затрат на тепло и электроэнергию - уменьшить нагрузку на бюджет и использовать высвободившиеся средства на другие важные для региона программы, включая модернизацию инфраструктуры.

Региональный центр энергосбережения нацелен на сотрудничество и повышение заинтересованности организаций и населения Красноярского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.