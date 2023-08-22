В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку международный самолет Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью с 21 на 22 августа в аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет международного рейса. По информации собственных источников «КП», «Боинг» авиакомпании «Россия» должен был направиться в город Ош, Киргизия. Однако вскоре после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться на землю из-за трещины на лобовом стекле, о чем доложил диспетчеру.

Известно, что самолет больше часа вырабатывал топливо, наматывая круги над Енисеем – от Дивногорска до Елового. На земле его ждали экстренные службы на случай нештатной ситуации при посадке. Но все обошлось.