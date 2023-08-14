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В Красноярском крае взорвался газ в селе Бородино. ЧП произошло в деревянном двухквартирном доме: по предварительным данным, там находились газовые баллоны. После взрыва начался крупный пожар – огонь охватил само здание и прилегающий участок.

Площадь пожара на данный момент оценивается в 166 квадратных метров – это вся площадь загоревшегося дома. На месте уже работают сотрудники МЧС, на пожар прибыли пять единиц техники и 16 человек.

Известно, что при взрыве пострадал один человек, он получил ожоги. О погибших не сообщается. Сейчас краевая прокуратура проводит проверку, но предварительные причины случившегося пока не называются.

Обновлено: по данным СК, в квартире где взорвался газ жила семья из трех человек. 19-летний сын семейства доставлен в больницу с ожогами, его мать и отец пока не обнаружены. В МЧС также сообщили об одном погибшем, его личность неизвестна.