Закатали в бетон, возможно живого: в Красноярске эксперты восстановили облик найденного в бочке мужчины

Красноярские следователи просят опознать человека из бочки. Фото: СК

В конце мая этого года в окрестностях Красноярска, рядом с дачным поселком, на обочине дороги мужчина заметил бесхозную бочку. Старая, ржавая, местами дырявая. Внутри какие-то камни и крошащийся от времени бетон. Решил разрезать на металл – не пропадать же добру.

И вдруг опешил, разглядев в массе гравийно-строительной смеси кости. Чьи? Животного? Но кто будет в бочку запихивать тушу? В памяти всплыли истории из лихих 90-х, как криминальные авторитеты расправлялись друг с другой, заливая жертву жидким бетоном. Мужчина позвонил в полицию, на место прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты следкома.

Сразу же стало понятно: это останки человека. Но на тот момент невозможно было определить причину смерти и вообще, кто это может быть – мужчина, женщина. Было заведено уголовное дело. Останками занялись эксперты. Вопросом много: кто это, как погиб, что стало причиной смерти, могли ли его залить в бетон заживо. И самое главное – кто?!

Восстановленный экспертами облик мужчины. Фото: СК

Спустя два месяца специалистам удалось сделать первых шаг к разгадке преступления прошлых лет. По черепу максимально восстановили облик человека. Следователи просят помочь опознать его по фотографии и другим приметам.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что останки принадлежат мужчине европеоидной расы, возраст на момент смерти – около 30-50 лет, рост 175-178 сантиметров.

На нем были: верхняя одежда с ватным утеплителем (значит, убийство произошло в холодное время года), спортивные штаны коричневого цвета с белыми лампасами. А также шапка с помпоном фиолетового цвета, трусы красного цвета, носки черного цвета.

Есть и индивидуальные особенности – стоматологические. Мужчина следил за зубами и установил комбинированный несъемный протез на месте 4 и 5 зубов слева в виде двух фасеток из металла с напылением желтого цвета.

Всем, кто что-то знает об этом человеке, просьба помочь в расследовании уголовного дела. Анонимность гарантируется. Телефоны, емельяновские и красноярские:

- СК: 8 (3913) 32-47-51, 8 (391) 227-06-45

- полиция: 8 (3913) 32-58-50 или 8 (3913)32-59-01.

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