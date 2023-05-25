Под Красноярском найдена бочка с костями, возможно – человека. Фото: МВД

Под Красноярском, в Емельяновском районе, обнаружена бочка, внутри которой костные останки. Возможно, человеческие. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

- Сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть полиции сегодня утром от местного жителя. Тот, обнаружив бесхозную бочку, хотел разрезать её на металл – внутри в песчано-гравийной смеси оказались кости, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. В ее составе в том числе эксперты-криминалисты. Если экспертиза подтвердит, что кости на самом деле принадлежат человеку, будет заведено уголовное дело.