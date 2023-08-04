Шастают тут… уфологи: авантюристов как магнитом тянет на место падения Тунгусского метеорита искать обломки кораблей пришельцев

Тунгусский заповедник, где кто-то что-то постоянно ищет Фото: Евгений САЗОНОВ

«На территории государственного природного заповедника «Тунгусский» запрещен поиск инопланетных существ и их транспортных средств». Сотрудники охраняемой территории опубликовали большой пост в социальных сетях. Прямо крик души какой-то, однозначно за этим что-то кроется. Звоним в администрацию заповедника, на всякий случай осторожно интересуемся, это правда или шутка какая-то.

Да какие тут шутки! Евгения Мороз, замруководителя заповедника и человек, отвечающий за просветительскую деятельность, уверяет: серьезнее некуда.

- Были у нас прецеденты, связанные с тем, что люди требуют разрешения, хотят попасть на территорию заповедника с целью поиска инопланетян и обломков космических кораблей. Таких заявок у нас в год три-четыре, а то и больше. Я даже обратилась недавно в Минприроды, там двое суток смеялись, когда я спросила, как законно отказать таким «уфологам». Потом ответили: «У вас совсем другие задачи. Это и есть законное основание для отказа в посещении заповедника».

Госинспектор Евгения Мороз. Фото из личного архива

Причина проста и понятна. Предполагаемое место падения находится за пределами установленных маршрутов. Инспекторы не могут подстраивать свою работу под тех, кому хочется найти участников космического ДТП. То бишь инопланетных братьев по разуму, которые по какой-то причине не справились с управлением и врезались в Землю.

- Ввиду большой активности медведей мы должны выделять инспектора для сопровождения любой группы, чтобы предотвращать несчастные случаи. Но мы не можем тратить человеческие ресурсы только потому, что у кого-то возникли разные «научные» идеи. Это противоречит целям и задачам заповедника.

Гроза непрошенных гостей. Фото: заповедник "Тунгусский"

Бывают и самоходы, конечно. Только одно не учитывают, что Эвенкия – не место для прогулок. Заблудились или, не дай бог, встретились с хозяином тайги на его дорожке. Одно беспокойство с ними. Ловили и таких.

- Был у нас случай на юбилей Тунгусского метеорита, - рассказывает Евгения. – Два туриста самовольно направились в эпицентр падения, никого не предупредив. Потерялись. Связи сотовой нет, спутникового телефона у них нет. Мои коллеги совершенно случайно наткнулись на их палатку. Они так обрадовались, что их нашли! Но вы бы видели, как они обрадовались, когда на них составили протокол о нарушении заповедного режима. Для них было важно и символично, что там стояла дата – 30 июня 2018 года.

Снаряжение госинспектора при каждом погоде в лес. Фото: заповедник "Тунгусский"

А если на вертолете? И на вертолете нельзя. Потому что по закону РФ воздушное пространство над территориями заповедников закрыто. Тем более посадка. Они летают только по согласованию с администрацией ООПТ. Либо когда разводят продукты по кордонам, либо забрасывают научный десант на экспедицию. Ну, или в экстренных случаях.

Пилот-самовольщик может и летного удостоверения лишиться, и авиакомпания штрафов получит. А если это частный борт, владелец и вовсе может с ним попрощаться. Это - воздушный кодекс РФ, там все это прописано. В Ванаваре (здесь находится штаб-квартира заповедника) есть аэронавигация, которая контролирует полеты всех воздушных суден. Так что тайком залететь не получится.

Предполагаемый эпицентр падения метеорита. Фото: заповедник "Тунгусский"

А были ли пришельцы?

Сотрудники Тунгусского заповедника, хоть и работают в легендарном месте, давно перестали удивляться и относятся ко всему спокойно. По поводу падения Тунгусского метеорита существует сотня гипотез, в том числе и уфологическая. Даже в 60-х годах прошлого века космонавт Георгий Гречко приезжал сюда с экспедицией для поиска обломков инопланетного корабля. Напомним, что в те годы во всем мире верили, что на Марсе существует развитая жизнь, а кто-то даже готовился к нашествию инопланетян.

В своих воспоминаниях Гречко делится: «Еще в юности, в 1946-м году в журнале «Вокруг света» я прочитал рассказ Александра Казанцева «Взрыв». О том, что Тунгусским метеоритом был межпланетный марсианский космолет, потерпевший катастрофу. Это была увлекательная историческая загадка. Ария Штернфельд, известный исследователь межпланетных полетов, рассчитал, что на Землю он летел не прямо с Марса, а сначала на Венеру и только потом – на Землю. Так вот, оптимальная дата такого прилета является датой падения Тунгусского метеорита».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Землян спасли полсекунды!»: ученые рассчитали траекторию полета Тунгусского метеорита

7 утра, Эвенкия. Небо над Енисеем вдруг заполыхало гигантским огненным шаром. Раздался взрыв – удар мощностью 50 мегатонн повалил лес на 2 000 квадратных километрах, звуковые волны обогнули Землю несколько раз, а свечение в небе продолжалось еще двое суток... 30 июня 2020 года - очередная, 112 годовщина одного из самых загадочных космических происшествий в истории человечества (подробнее).

Баттл ученых: Тунгусский метеорит все-таки упал на Землю

Тайна Тунгусского метеорита разгадана, сообщили СМИ несколько дней назад. Тунгусское тело было железным, размером 100-200 метров, и оно не упало на Землю, а пролетело вдоль ее поверхности на высоте 10-15 километров, и улетело назад в космос (подробности).

О Тунгусском метеорите забыли уже через пару недель после его падения

Сейчас, когда тайну Тунгусского метеорита пытаются разгадать все кому не лень, трудно представить, что в самом 1908 году это событие практически не привлекло внимания широкой общественности. Более того - если бы не цепь случайностей, мы бы сейчас вообще об этом феномене не знали (подробности).

Версия: Тунгусский метеорит был кометой, содержавшей обломок кораллового рифа с Юпитера

Тунгусский метеорит, 110-летний юбилей которого мир отмечает в эти дни, - а точнее, тунгусская комета содержала в себе фрагмент кораллового рифа из океана, когда-то расположенного на поверхности планеты-гиганта (подробности).