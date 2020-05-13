«Землян спасли полсекунды!»: ученые рассчитали траекторию полета Тунгусского метеорита

7 утра, Эвенкия. Небо над Енисеем вдруг заполыхало гигантским огненным шаром. Раздался взрыв – удар мощностью 50 мегатонн повалил лес на 2 000 квадратных километрах, звуковые волны обогнули Землю несколько раз, а свечение в небе продолжалось еще двое суток... 30 июня - очередная годовщина одного из самых загадочных космических происшествий в истории человечества – падения тунгусского метеорита от 1908 года в районе Подкаменной Тунгусски. Тысячи научных трудов, сотни экспедиций, но до сих пор нет ни следов космического тела, не окончательной версии, что это было. Однако исследования продолжаются. Результаты многолетнего труда накануне в ведущем британском научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовали ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» при участии молодых коллег из нескольких российских академических институтов и университетов. Метеорит не падал на землю, - уверяют они. Теория не новая, но именно сейчас собраны убедительные тому доказательства. Какие? «КП» рассказал об этом руководитель проекта Сергей Карпов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики СО РАН, профессор Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ.

Слева направо: Сергей Карпов, соавтор статей о Тунгусском явлении Даниил Хренников (студент-физик второго курса Сибирского федерального университета), студент-астроном МГУ Андрей Поздняков, соавтор статей Андрей Титов (студент МФТИ второго курса).

Версия 1: не лед, а железо

- Чтобы вы понимали, это результат кропотливой работы: гипотеза родилась еще в 1995 году, незадолго до 90-летнего юбилея Тунгусского явления. Самая активная работа пришлась на последние 4 года, когда появились тонкие компьютерные технологии, стало возможным привлечь специалистов в области численных методов. Для начала нам нужно было сформулировать саму идею сквозного пролета через атмосферу, затем ее доказать. По сути, мы смоделировали событие, которое произошло 30 июня 1908 года.

Болота, над которыми взорвался болидФото: Евгений САЗОНОВ

Популярная теория о том, что метеорит – это спрессованный леди и камень (якобы поэтому не удается найти никаких следов), неверна, - считают ученые.

- Мы посчитали аэродинамическое давление на тело, - если бы оно было изо льда, то просто бы развалилось на части при движении в атмосфере и не вызвало бы таких последствий, - говорит Карпов. - Тело бы испарилось, пролетев в атмосфере около 300 километров. А по нашим расчетам, траектория полета от точки входа в атмосферу до точки выхода составила 3 000 километров, из них около 700 километров в условиях интенсивного свечения. Если тело во время падения испарялась бы, мощность ударной волны при приближении к эпицентру должна была снижаться до нуля и не произвела бы такого эффекта, который мы имеем. А мы имеем поваленные деревья, землетрясения, магнитную бурю и лесные пожары. Не говоря уже о пострадавших в радиусе сотен километрах окнах и крышах в селах.

Скорее всего, космическое тело состояло из железа. Такие, кстати, составляют всего 5% от тех метеороидов, что летают сейчас в ближнем космосе. Из железа состоял Аризонский метеорит, он прилетел на Землю 50 000 лет назад и оставил на месте падения кратер диаметром 1200 и глубиной 200 метров, а по округе разбросал огромное количество фрагментов. Но ведь Тунгусский метеорит не оставил после себя ни кратера, ни фрагментов. Что здесь не так?

Озеро Чеко также ошибочно принимали за кратер Тунгусского метеоритаФото: Евгений САЗОНОВ

Половина испарилась в атмосфере земли

В том-то и суть гипотезы, что падения как такового не было. Космический гость просто прошил атмосферу Земли и умчался дальше. А по пути наделал бед.

- Метеорит предположительно вошел в атмосферу Земли со скоростью 20 км/с, а вышел – 17-18 км/с. Расстояние от точки вхождения до точки выхода – 3 000 километра. Точка максимального сближения с поверхностью как раз и была в районе Подкаменной Тунгуски. В так называемом эпицентре высота до поверхности Земли составила 10 – 15 километров, этого хватило с лихвой для мощной ударной волны, повалившей деревья и вызвавшей магнитную бурю, бушевавшую вокруг эпицентра несколько часов. Исходя из скорости и расстояния - будь траектория на микрорасстояние иной, через 0,5 секунды Земля приняла бы удар, и катастрофа была бы поистине космической.

Железо, как мы знаем, имеет свойство плавиться при температуре от 1000 градусов и при дальнейшем ее повышении начинает испаряться. Представьте, что на поверхности астероида температура свыше 10 000 градусов, а скорость испарения над эпицентром достигает 500 000 тонн в секунду. Допустим, начальная масса при вхождении в атмосферу была 3 миллиона тонн, затем астероид движется в атмосфере и на высоте максимального сближения достигается максимальная скорость испарения. При этом на всей длине траектории астероид теряет около половины своей начальной массы.

Может быть, испарившееся железо и есть то самое светящееся облако, которое видели у себя двое суток англичане, а затем описали это, как «ночь, похожая на день». Помните, что астероид пролетел в 7 часов утра по местному времени, а в Англии в это время была полночь. Время пролета через атмосферу не превышало 180 секунд.

Облако испаренного железа впоследствии отнесло на тысячи километров. Мельчайшие частицы, взаимодействуя с воздухом, превратились в оксиды – обычную ржавчину, которой на Земле видимо-невидимо. И со временем эти оксиды, ничем не отличающиеся от обычных земных материалов, осели чуть ли не на половине планеты, поди сейчас, найди, где.

Природа пожаров и взрывной волны

Еще одна загадка Тунгусского феномена – пожары, охватившие район площадью более 160 квадратных километров. Как же могла загореться тайга, если падения не было? Очевидцы заметили астероид, когда он уже нагрелся до температуры свыше 10 000 градусов. В этот момент тепловое излучение было наиболее интенсивным. Именно в таких условиях на поверхности Земли достигается температура воспламенения горючих материалов, которые нагреваются при поглощении оптического излучения от гигантского болида за расчетное время его пролета над эпицентром в течение 1 – 1,5 секунды.

Деревья-гиганты после взрыва вывернуло с корнем

Что касается ударной волны, расчеты показали, что ее возникновение связано с резким увеличением скорости испарения тела при приближении к эпицентру в верхних слоях тропосферы. В одну секунду испарилось до 500 тысяч тонн. Именно эта огромная масса в виде высокотемпературной плазмы мгновенно расширилась и создала эффект взрыва.

Экспедиции не будет

Логично было бы спросить команду красноярских ученых: если уже рассчитали свою версию Тунгусского явления, может теперь туда, в заповедник, как раз лето на подходе. На что Сергей Карпов отвечает:

- Направлять экспедицию туда вновь? Зачем? Там уже побывали десятки тысяч человек. Искали с земли, из космоса, с вертолетов. Проводили радиолокационное зондирование. Все перерыли и перекопали, там живого места не осталось. А мы свою теорию подтвердили расчетами.

Тунгусский метеорит

Сейчас красноярцы ждут реакции научного сообщества, в том числе оппонентов, придерживающихся иных версий события и яростно отстаивающих свои версии.

ОДНАКО

Когда ждать нового пришельца из космоса? И не прикончит ли он нашу планету? В некоторых странах, в США, например, развернута сеть слежения за объектами ближнего космоса, траектории которых пересекаются с орбитой земли. Самый опасный сейчас – это астероид Апофиз диаметром 400 метров. Его максимальное приближения к Земле ожидают в 2029 году. И как только подойдет, сделают расчеты, чтобы уточнить, где он будет в 2036 году.

- Ранее именно в 2036 году предрекали его столкновение с Землей. Но дело в том, что орбита Апофиса эволюционирует, на нее оказывает воздействие гравитация больших планет – Юпитера, Сатурна. И все-таки размер 400 метров – это не глобальная проблема. Гибелью для человечества может стать астероид размером в 2 километра. С такими, слава богу, наша матушка-Земля не пересекается...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/681147" frameborder="0"></iframe> Отрывок из фильма: «Где же Тунгусский наш метеорит?».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Баттл ученых: Тунгусский метеорит все-таки упал на Землю

Тайна Тунгусского метеорита разгадана, сообщили СМИ несколько дней назад. Тунгусское тело было железным, размером 100-200 метров, и оно не упало на Землю, а пролетело вдоль ее поверхности на высоте 10-15 километров, и улетело назад в космос. (Подробности)

О Тунгусском метеорите забыли уже через пару недель после его падения

Сейчас, когда тайну Тунгусского метеорита пытаются разгадать все кому не лень, трудно представить, что в самом 1908 году это событие практически не привлекло внимания широкой общественности. Более того - если бы не цепь случайностей, мы бы сейчас вообще об этом феномене не знали... (Подробности)

Версия: Тунгусский метеорит был кометой, содержавшей обломок кораллового рифа с Юпитера

Тунгусский метеорит, 110-летний юбилей которого мир отмечает в эти дни, - а точнее, тунгусская комета содержала в себе фрагмент кораллового рифа из океана, когда-то расположенного на поверхности планеты-гиганта. (Подробности)