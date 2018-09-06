Новые съедобные грибы нашли в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-06T10:02:42+03:00

Со шляпкой до 20 сантиметров!

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Новые съедобные грибы обнаружили в Красноярском крае. Они могут вырастать настоящими гигантами, со шляпкой до 20 сантиметров в диаметре, это размером с хорошую тарелку.

Об уникальной находке сообщили сотрудники национального парка «Шушенский бор». Наткнулся на чудо-гриб инспектор Артем Бубликов. Сразу понял: экземпляр перед ним необычный, таких еще не встречал. Сфотографировал и аккуратно срезал парочку - чтобы показать коллегам.

Грибы условно съедобны, но собирать их нельзя. Фото: Артем БУБЛИКОВ.

- Это дубовик оливково-бурый! – с ходу определили сотрудники научного отдела парка. – Такие обычно растут на Кавказе или в Европе. Иногда попадаются в Западной Сибири. А для нашей, Восточной, вообще диковинка.

Из названия следует: дубовик растет под дубом. Как вариант – под буком, липой, грабом. А у нас «вылез»…в сосновом бору.

Это дубовик. ФОто: Артем БУБЛИКОВ.

- Я уже 30 лет работаю в том самом Перовском лесничестве, где нашли дубовик. Знаю там каждый уголок, но такой гриб вижу впервые! – разводит руками лесничий Сергей Автушко.

Кстати, дубовики вполне съедобны. Правда, перед приготовлением их надо хорошенько отварить. Иначе можно отравиться ядом. А при теплообработке он «улетучивается».

Только одна поправка: уникальный гриб занесен в Красную книгу края. Очень редко его замечали в Емельяновском районе и окрестностях Боготола. Так что взяли под особую охрану. Собирать дубовики – увы - нельзя.

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