Как мчались, так прямо под воду вместе гидроциклом ушли: в Красноярском крае погиб отец с двумя детьми

В Курагинском районе на озере Таловка утонули мужчина и два ребенка Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Еще одна трагедия на воде. На юге Красноярского края утонули три человека. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник. Все произошло в Курагинском районе, на озере Таловка, расположенном в нескольких километрах от поселка Большая Ирба. Это популярное место отдыха, где в жаркие дни собираются десятки и сотни отдыхающих. Вот и сегодня, 2 августа, здесь было достаточно многолюдно.

- Мужчина вместе с двумя детьми катался на водном мотоцикле, молодой. Сколько ему… около тридцати лет, даже меньше. Катался с детьми на водном мотоцикле. Ребятишки тоже маленькие, еще в школу не ходят. Старшему 7 лет, младшему только 5. Были без спасательных жилетов. И вдруг как летел – так на скорости ушел под воду. То ли гидроудар случился, то ли не справился с управлением. И никто не выплыл, - рассказывают очевидцы.

Гидроцикл мужчина приобрел накануне и решил опробовать. Техника еще не изученная им, но он зачем-то взял с собой сыновей.

Озеро Таловка – естественный водоем, искусственным способом очищенный и углубленный. Его глубина в той части, где обычно отдыхают и купаются, доходит до 10-12 метров. Место довольно мистическое и имеет дурную славу – тех, кто здесь тонет, потом долго разыскивают на дне водолазы.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии подтвердили информацию. Сейчас по факту гибели трех человек организована доследственная проверка. Также на месте работает полиция. Спасатели готовятся к поиску тел.

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Почти каждый день приносит новости об очередной трагедии на воде. Многие жители задаются в комментариях риторическими вопросами вроде: «Почему люди все тонут и тонут в этом году?» Но, обращаясь к статистике за прошлый год, понимаешь: количество погибших на водоемах не сильно отличается (подробнее).