Почему тонут в Красноярском крае: эксперт раскрыл причины июньских трагедий и выдал на июль неутешительный прогноз

Купание в запрещенных местах может привести к несчастным случаям на воде. Фото: ИВАНОВА Диана

Почти каждый день приносит новости об очередной трагедии на воде. Многие жители задаются в комментариях риторическими вопросами вроде: «Почему люди все тонут и тонут в этом году?» Но, обращаясь к статистике за прошлый год, понимаешь: количество погибших на водоемах не сильно отличается.

По сведениям МЧС, сейчас дела обстоят даже лучше, чем около 20 лет назад. В 2005-07 годах в регионе тонуло за год более 120 человек в год. А в наши дни (на примере прошлого года) - 58 человек. Конечно, и это пугающие цифры.

Из-за чего происходят несчастные случаи на воде? Можно ли их было избежать? Разговор об этом шел 3 июля в пресс-центре «КП-Красноярск» на пресс-конференции, посвященной погоде и рискам ЧС на ближайший месяц.

Треть утонувших в июне – дети

Печальные итоги июня подвел заместитель начальника главного управления МЧС России по красноярскому краю Роман Ветчинников:

- С начала июня по 3 июля на водоемах Красноярского края погибли 24 человека, в том числе 8 детей. Обстоятельства, приведшие к гибели людей – это алкогольное опьянение, оставление детей без присмотра, неисправность маломерных судов и отсутствие спасательных жилетов.

В первом летнем месяце практически все погибшие несовершеннолетние были подростками. Обращаю внимание родителей: нужно объяснить детям правила поведения на воде! В подростковом возрасте они считают себя слишком взрослыми и недооценивают опасности.

Кстати, и в прошлом году большинство утонувших ребят были в возрасте 14-18 лет. Да и типичные обстоятельства смерти на воде не изменились. Их вполне можно было избежать. «Уж сколько раз твердили миру…» И все не впрок!

В июле возможны новые несчастные случаи на воде

Озвучивая июльский прогноз, Роман Ветчинников не стал приукрашивать ситуацию:

- В течение июля-августа прошлого года у нас погибло 52 человека. Вероятность такого же исхода очень высока.

В июле сохраняются риски несчастных случаев на воде, связанные с несоблюдением правил поведения на водоемах и правил безопасности при эксплуатации маломерных судов.

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