«Сумасшедший» заплыв за Полярным кругом: Енисей покорили 80 смельчаков

Енисей покорили 80 смельчаков. Фото: Нафис Сиразетдинов

Группа пловцов в гидрокостюмах с разбегу врывается в воду и устремляется вперед, в сторону горизонта. Впереди виднеется тонкая зеленая полоса – это остров, до него полтора километра. Нужно было доплыть до него и вернуться назад. Над головой – синее небо, внизу – метров двадцать до дна. На берегу – суета, там сотни болельщиков подбадривают криками. Рядом, на небольшом расстоянии держатся спасатели, с ними на катерах – репортеры с камерами с мощными зумами. С виду – обычные состязания в естественном водоеме. С одной лишь разницей: проходят они в необычном месте – за Полярным кругом. Рядом город Дудинка, а для заплыва выбран Енисей. Это ломает все представления о том, что на Крайнем Севере нельзя купаться. Еще как можно!

Стометровая дистанция проложена вдоль берега. Фото: Нафис Сиразетдинов

В минувшие выходные состоялся премьерный заплыв плавательной серии X-WATERS. Енисей покоряли около 80 смельчаков из девяти городов страны: Норильска, Дудинки, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Гатчины, Магадана, Новосибирска и Перми. Любители плавания на открытой воде, большинство из которых непрофессионалы, бросили вызов быстрой и холодной реке. Среди них были и молодые, и представители серебряного возраста. На выбор спортсменам предложили три дистанции: 3 километра, 500 метров и 100 метров. Температура воды на поверхности Енисея в день заплыва составила 17,8 градусов. Самую длинную и полукилометровую дистанции пловцы преодолевали в гидрокостюмах.

Какое исполнение! Фото: Нафис Сиразетдинов

Обратим внимание, что прежде два года такие экстремальные состязания проходили на озере Лама. Озеро фантастически красивое, там есть замечательная база отдыха, чтобы принять участников. Проект помог громко заявить о туристическом потенциале территории и популяризировать холодовое плавание как вид спорта. Но добираться туда было, скажем так, проблематично – дорого и долго, дорог ведь нет, так что либо вертолетами, либо на катерах по извилистым водным артериям. Для сравнения, в 2022 году было 27 участников, из которых 20 – норильчане.

На старте стометровки. Фото: Нафис Сиразетдинов

Другое дело Дудинка – в зоне транспортной доступности. На новом месте прибавилось и участников, и болельщиков. Многие приехали из других регионов семьями – пусть родные увидят Таймыр своими глазами. Зрители получили адреналина не меньше, чем участники. Кстати, в тот момент в порту на рейде стоял круизный теплоход «Максим Горький», который привез туристов из Красноярска, это тоже болельщики.

Благодаря этим ребятам можно полюбоваться ценными снимками с состязаний. Фото: Нафис Сиразетдинов

За пару дней до состязаний идейный вдохновитель плавательной серии X-WATERS Александр Базанов и директор Агентства развития Норильска Максим Миронов лично протестировали самую длинную дистанцию соревнований – от пассажирского причала до острова Кабацкий и обратно. У них это заняло 42 минуты, хотя контрольное время составляет 1,5 часа. В день состязаний они повторили. После чего Максим Миронов поделился:

Андрей Звонкий выступил перед участниками заплыва. Фото: Нафис Сиразетдинов

- Экстремальный заплыв помогает популяризировать спорт и здоровый образ жизни, развивать туризм на Таймыре, поддерживать местные сообщества и предпринимателей. Норильские и дудинские спортсмены готовились к соревнованиям с января. Для них было организовано четыре сета тренировок и лекций от чемпионов и рекордсменов России. На сегодня у нас сформировалась большая спортивная команда. И с каждым годом число желающих плавать в открытой холодной воде растет. Мы будем продолжать этот проект. О пловцах с Таймыра, уверен, будут узнавать по всей России.

Север - место для романтики. Фото: Нафис Сиразетдинов

На самую длинную дистанцию решились 17 смельчаков. Среди мужчин самым быстрым оказался Федор Трухин, перемахнув Енисей туда-обратно с результатом 36 минут 21,1 секунды. Женщины не уступали, лучший результат показала Анастасия Крюкова с результатом 39 минут 37,5 секунд.

Если праздник, то по полной, с артистами. Фото: Нафис Сиразетдинов

Дистанции на 500 и 100 метров участники преодолевали вдоль берега. На 500 метров заявились 23 пловца. Пара самых быстрых – Тимофей Петухов, проплыл за 8 минут 6 секунд, и Светлана Ваулина – 8 минут 3,3 секунды. Самой массовой стала спринтерская стометровка – 33 спортсмена. Первыми стали Игорь Жук, преодолевший дистанцию за 1 минуту 25,4, секунды, и Анастасия Крюкова с результатом 1 минута 19,1 секунды. Кстати, некоторые участники заплыва выходили на старт дважды – условиями состязаний это не запрещается.

Финиш! Фото: Нафис Сиразетдинов

Александр Базанов признался:

- По-настоящему покорить такую махину, как Енисей, невозможно. Но можно попробовать с ней подружиться, найти общий язык, довериться ей. Это один из самых сложных наших проектов в силу изолированности территории. Мы видим, как в последние годы происходит трансформация Таймыра, как здесь становится комфортнее и интереснее.

Усталые, но довольные, только что завершили трехкилометровый заплыв. Фото: Нафис Сиразетдинов

Одним заплывом дело не ограничилось. Если праздник – то по полной. Организаторы устроили на берегу сцену, где пригласили выступить кавер-бенд «РЕД О», Андрея Звонкого и других артистов. А местные рестораторы порадовали северными гастрономическими изысками.

- Безусловно, заплыв – это историческое событие. Нам не удалось найти официальной информации о том, что кто-либо когда-то переплывал полярный Енисей так, как это сейчас сделали мы. Важно, что X-WATERS Yenisei способствует и развитию внутреннего туризма: сегодня в Дудинке очень много норильчан, - подчеркнула заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король.

И кто теперь скажет, что на Крайнем Севере купаться нельзя? Фото: Нафис Сиразетдинов

И, конечно же, от имени радушных хозяев гостей принимала Татьяна Друппова, заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры. Она подчеркнула, что будет здорово, если это крутое событие станет постоянным и с каждым годом будет привлекать все больше и больше участников и зрителей. Дудинка – радушный город, будет рада всем.

Заплыв X-WATERS Yenisei состоялся благодаря совместным усилиям организаторов и поддержке бизнеса. Третий год активную помощь администрациям Таймырского муниципального района, Дудинки и Норильска оказывает компания «Норникель», а также Енисейское речное пароходство и морской порт Дудинки. А еще спасатели, полиция, вневедомственная охрана и многие другие.

Русалочки. Фото: Нафис Сиразетдинов

И пару слов о X-WATERS. Это крупнейшая международная плавательная серия, изначально придуманная в России. С 2020 года – Чемпионат мира X-WATERS по плаванию на открытой воде. Организаторы так это объясняют: «Мы помогаем людям раздвигать собственные границы и чувствовать себя победителями, получать удовольствие от преодоления себя, обретать цель и смысл, находить своих, сбывать мечты, поддерживать форму, путешествовать со смыслом. И легально получать регулярные дозы чистого адреналина». Впереди в этом году еще один «сумасшедший» заплыв на краю земли – в Мурманской области, а еще в Санкт-Петербургу, Самаре, Владивостоке, Калининграде. Так что участники нынешнего заплыва в Дудинке будут встречаться вновь и не по одному разу.