Задохнулись в дыму: семья с ребенком погибла в ночном пожаре в Красноярском крае

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Сегодня ночью в Красноярском крае произошел пожар в поселке Дзержинское. Там загорелся частный жилой дом, в котором в этот момент спали люди. Возгорание стоило жизни целой семье.

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в районе полуночи. По сообщениям очевидцев, загорелся дом на улице Красноармейской. Прибывшие пожарные расчеты успели ликвидировать пожар менее чем за два часа.

После тушения спасатели обнаружили в доме троих погибших: двух взрослых 57 и 76 лет, и их внучку 14 лет. Судя по всему они не успели проснуться, когда начался пожар, и задохнулись. Причиной возгорания стало короткое замыкание – пожар начался на веранде дома, где были подключены две морозилки в один удлинитель.

Фото: СК по Красноярскому краю

– Призываем вас, обратить внимание на состояние проводки в доме. И напоминаем, что своевременно принятые меры по предупреждению беды в доме, спасет вашу семью от страшных и непоправимых последствий, – отметили в МЧС.

В следственном комитете уже завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас назначены судебные экспертизы, которые установят точную причину случившегося и восстановят картину трагедии.