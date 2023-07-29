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Происшествия29 июля 2023 3:35

Задохнулись в дыму: семья с ребенком погибла в ночном пожаре в Красноярском крае

ЧП произошло из-за короткого замыкания
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Сегодня ночью в Красноярском крае произошел пожар в поселке Дзержинское. Там загорелся частный жилой дом, в котором в этот момент спали люди. Возгорание стоило жизни целой семье.

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в районе полуночи. По сообщениям очевидцев, загорелся дом на улице Красноармейской. Прибывшие пожарные расчеты успели ликвидировать пожар менее чем за два часа.

После тушения спасатели обнаружили в доме троих погибших: двух взрослых 57 и 76 лет, и их внучку 14 лет. Судя по всему они не успели проснуться, когда начался пожар, и задохнулись. Причиной возгорания стало короткое замыкание – пожар начался на веранде дома, где были подключены две морозилки в один удлинитель.

Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

– Призываем вас, обратить внимание на состояние проводки в доме. И напоминаем, что своевременно принятые меры по предупреждению беды в доме, спасет вашу семью от страшных и непоправимых последствий, – отметили в МЧС.

В следственном комитете уже завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас назначены судебные экспертизы, которые установят точную причину случившегося и восстановят картину трагедии.

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