«Миссис Красноярский край-2023» стала 32-летняя фитнес-тренер Галина Синякова

Фото: vk.com/ga_yusha_si

В Красноярске выбрали «Миссис Красноярский край-2023». За звание самой-самой боролись 37 женщин, однако корону в итоге получила 32-летняя Галина Синякова, рассказали Gornovosti.

Победительница работает фитнес-тренером и нутрициологом, увлекается вокалом, кулинарией и фотографией. У нее есть 8-летняя дочь, она замужем.

Первое место принесло Галине сертификат на покупку машины в размере 500 тысяч рублей, ювелирные украшения, косметику, сертификат на путешествие и брендовые часы. Также она представит страну на международном конкурсе красоты «Миссис Glam Мира – 2023», который пройдет в Индии.

Все женщины презентовали себя жюри, дефилировали по сцене в национальных костюмах и вечерних платьях. Звание «Гранд Миссис Красноярский край» получила Ольга Эрф, первой вице-мисс стала Анастасия Рыбакова, второй - Кристина Пантелеева.