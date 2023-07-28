Полярный день – всё: на севере Красноярского края начались белые ночи

На смену полярному дню пришли белые ночи. Фото: Ольга Полянская.

Норильчане (а также жители Игарки, Дудинки и других населенных пунктов региона за Полярным кругом) попрощались с полярным днем. Напомним, что в самом северном городе мира с населением более 150 тысяч человек он начался 19 мая и длился более 2 месяцев. Солнце не опускалось за горизонт целых 68 суток.

После периода белых ночей в Норильске начнутся "сумеречные ночи". Фото: Сергей Докукин.

Сейчас на севере Красноярского края начались белые ночи. В Норильске они продлятся по 15 августа. В полночь уже будет не так светло, как днем: на город опускаются легкие сумерки. Норильчане делятся в соцсетях фотографиями белых ночей. Кто-то сожалеет, что полярный день завершился: особенно любители выращивать цветы и овощи на подоконниках. Кто-то, наоборот, хочет отдохнуть от солнечного света круглые сутки, от которого ночью спасают только плотные шторы. Северяне признаются, что хоть и привыкли к полярному дню и ночи, но организм человека не лучшим образом воспринимает долгое время без солнечного света и, наоборот, без темного время суток. Многие жалуются, что сбивается суточный ритм, нарушается сон и ощущается усталость и слабость, если не придерживаться строгого режима.

Норильчане уже привыкли и к полярному дню, и к белым ночам, которые продлятся по 15 августа. Фото: Сергей Докукин.

После завершения белых ночей можно наблюдать другое явление, которое северяне называют «сумеречные ночи»: ночная мгла продолжит сгущаться вместе с сокращением дня, но непроглядной тьмы все равно еще не будет. Хотя, в августе в том же Норильске уже начнут включаться фонари по вечерам. А с 30 ноября в город на 69 параллели придет полярная ночь, которая отступит только 13 января.

Напомним, что полярные день и ночь наблюдают не только жители севера Исландии, Норвегии и Швеции, но и 31 города России за Полярным кругом, три из которых находятся в Красноярском крае – Норильск, Дудинка и Игарка. А самый длинный полярный день – на полюсах Земли. К примеру, на Северном полюсе солнце остается на небосводе более полугода или приблизительно 190 дней: с 19 марта по 25 сентября.

На Норильск начали опускаться ночные сумерки. Фото: Сергей Докукин

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на Таймыре солнце уже не пропадет из вида. 19 мая здесь начался полярный день. Он продлится 68 суток. То есть больше двух месяцев солнце будет описывать элипсы на небосклоне, на стыке суток цепляя линию горизонта, но не опускаясь за нее – и так до 25 июля. Затем на смену полярному дню придут белые ночи до 15 августа (подробнее).