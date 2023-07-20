Фото: Р. Афанасьев / Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка засняла игры сибирских горных козлят. Милыми кадрами поделились в пресс-службе.

Специалисты рассказывают, что у самок потомство появляется в конце весны (чаще в мае, но иногда и в апреле). Малыши встают на ноги сразу после рождения, однако еще долго остаются возле своей мамы. С ней козлята проводят время не зря - они перенимают у старших навыки безопасного передвижения, защиты от врагов и даже узнают о правильном питании. Копыта козерогов отлично приспособлены к путешествиям по скалам и камням. На такой местности и засняли семейку.

Фото: Р. Афанасьев / Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Навыки скалолазания крайне важны для молодых козлов. Неумение юрко скрыться от преследования грозных хищников может стоить им жизни.