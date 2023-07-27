Начын со своими спасителями. Фото: t.me/khovalyg_live

Утром 27 июля в Туве завершились поиски пропавшего мальчика, его нашли живым. Об этом сообщил глава Республики Владислав Ховалыг.

Все началось 25 июля в селе Хайыракан – пригороде города Чадан, что в 220 километрах от столицы Тувы. Вечером 4-летний Начын играл во дворе дома. Мальчик был не один, за ним присматривал родственник. Но он отвлекся на хозяйство и выпустил из вида ребенка. А когда опомнился, того и след простыл.

Сначала родители пытались найти ребенка своими силами. Но спустя четыре часа поиски успехом не увенчались. Лишь после этого они позвонили в полицию. Стало понятно, что, скорее всего, Начын ушел в лес.

Ребенка искали около 400 человек, на фото лишь малая часть из тех, кто хотел помочь. Фото: t.me/khovalyg_live

К поискам присоединились волонтеры, местный следком и сотрудники МЧС. В общей сложности мальчика искали около 400 человек. 26 июля местные жители заговорили о плохом предчувствии. Мало ли, в лесу ребенку долго продержаться трудно, а может того и вовсе похитили. Но на сей раз, история кончилась хорошо.

27 июля глава Тувы Владислав Ховалыг в своем тг-канале написал, что Нычына нашли живым в 05:34 по местному времени. Ребенка во время очередного обхода нашли трое волонтеров.

По словам Ховалыга, малыш находился в 2,5 километрах от родного села. В целом с ним все в порядке, но, как поясняет республиканский глава, мальчик «переохлажден и искусан комарами»:

Начыну предстоит период реабилитации. Фото: соцсети мамы мальчика

- Считаю, что Начын вместе с мамой должны пройти обследование в Кызыле, отдохнуть и реабилитироваться после такого происшествия, - написал Владислав Ховалыг.

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