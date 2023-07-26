Плохие предчувствия: в Туве таинственным исчезновением 4-летнего мальчика занялся следком

В Туве таинственным исчезновением 4-летнего мальчика занялся следком. Фото: МЧС

Тревожные новости пришли из соседней республики: в Туве пропал ребенок. Совсем маленький – четыре года. Из обстоятельств известно немного, о них рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики, а также в региональном следкоме.

Все случилось в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района (вплотную примыкает к городу Чадану, 220 километров от Кызыла). Накануне, 25 июля, около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. В доме находился родственник – он присматривал за ребенком и занимался по хозяйству. Кем именно он приходится ребенку, а также где в тот момент находились родители, не уточняется.

Получается, что исчезновение мальчика обнаружили уже вечером, после 19 часов. Забили тревогу. Самостоятельно искали до 23 часов – безрезультатно. И только после этого обратились в полицию.

- В настоящее время следователем проводятся осмотры близлежащей территории, ведутся поисковые мероприятия малолетнего мальчика, где задействована кинологическая служба МВД, опрашиваются местные жители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СУ СК России по Республике Тыва.

Сейчас на месте работают 20 спасателей, специалист беспилотной авиации МЧС России. В готовности к выезду аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

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