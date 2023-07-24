В Абакане археологи обнаружили на стройплощадке многоэтажки бронзовые артефакты возрастом около 2,5 тысячи лет

Жители частного сектора вряд ли подозревали, что под их домами и огородами - древние могилы. Фото: НПО "АИКЭ"

В Абакане идут археологические раскопки. На этот раз, курганы обнаружили на стройплощадке. Древние захоронения уже принесли ученым интересные находки.

Напомним, столицу Хакасии отличает от многих других городов обилие археологических памятников. Еще в 1980-х годах некоторые из них были хорошо заметны в самом центре города. И сегодня находят археологические памятники при ремонте городских дорог и подземных коммуникаций, а также на месте домов и огородов. Причем хозяева усадеб часто не подозревают, что их жилища стоят на древних могилах.

Что сейчас исследуют археологи на стройплощадке? И почему в Абакане столько древних могил? Об этом корреспонденту «КП»-Красноярск рассказал директор научно-производственное объединение «Археология и историко-культурная экспертиза» (НПО «АИКЭ») Петр Амзараков. Возглавляемая им организация сейчас ведет раскопки.

Директор НПО АИКЭ Петр Амзараков. Фото: соцсети

Город «поглотил» курганы, а затем они снова «нашлись»

Археологи раскапывают курганы на стройплощадке будущей многоэтажки, зажатой городской застройкой. Жильцы домов по соседству, и даже снесенных частных домов на месте строительства вряд ли подозревали о том, что под землей. Древние захоронения уже давно не были видны на поверхности. Найти их смогли только археологи.

О том, что исследуют ученые, рассказал Петр Амзараков:

- После окончания раскопок будет построен многоэтажный жилой дом с благоустроенной территорией, парковочными площадками и другой инфраструктурой.

Обнаруженные в этом месте захоронения не стали для нас неожиданностью. Объект археологического наследия был известен и раньше. О том, что здесь расположены курганы, знали до того, как город их «поглотил». Памятник стоит на учете по архивным данным и называется курганный могильник «Абакан-9» («Школа № 22»).

После того, как раскопки завершатся, на месте захоронений появятся многоэтажка. Фото: НПО "АИКЭ"

Перед тем, как начнут работать строители, археологи должны провести раскопки. На сегодняшний день на территории стройплощадки вскрыт ряд памятников. Минимум, это три комплекса, три кургана. Может быть, и больше.

Вот так выглядит место раскопок. Древние захоронения оказались зажаты современной городской застройкой. Фото НПО "АИКЭ"

Это курганы сарагашенского этапа (V-III вв. до н.э.) тагарской культуры. Именно эти курганы условно можно датировать 4 веком до н.э. На сегодняшний день, вскрыто две могилы: в одной из них - не менее двенадцати погребенных, в другой – не менее десяти. Захоронения были ограблены еще в древности. Кости умерших перемешаны.

Что грабители «оставили» археологам

Несмотря на то, что в курганах «орудовали» грабители, они «оставили» нашим современникам много интересного:

- Какое-то количество археологического материала сохранилось. Например, это бронзовые ножи, набор из иглы и шила. Пока из наиболее примечательных находок – бронзовый чекан (холодное оружие) с художественным навершием в виде барашка и бронзовое зеркало с бортиком.

Одна из примечательных находок - чекан (холодное оружие) с навершием в виде барана. Фото НПО "АИКЭ"

Кроме этого, ученые получат антропологический материал для дальнейших исследований, который будет обработан и даст информацию. К примеру, можно определить пол, возраст, некоторые заболевания погребенных и многое другое.

Исследователь поделился, как удалось датировать захоронение:

- Найденные бронзовые предметы являются совершенно точным хронологическим индикатором этого комплекса. Такие вещи встречаются именно в тот период и достаточно узко датируются: в пределах трех веков. Это позволяет нам определить примерное время сооружения комплекса.

И бронзовые предметы, и скелеты будут тщательно исследованы. Фото: НПО "АИКЭ"

На очереди - еще несколько археологических объектов на стройплощадке. Какие сюрпризы ждут историков – не может предсказать никто.

Абакан построен «на костях»

Там, где сейчас работают археологи, долгое время был частный сектор. Прямо рядом с курганами – остатки старых погребов и других сооружений. Выходит, люди не догадывались о таком соседстве? Петр Амзараков подтвердил, что зачастую так и происходит.

Могилы были разграблены еще в древности, но археологам удалось обнаружить нетронутые бронзовые предметы. Фото: НПО "АИКЭ"

Можно ли сказать, что Абакан построен на курганах? Вот что ответил Петр:

- Об этом я говорю каждый раз. И связано это с тем, что город расположен в хорошем месте, возле впадения реки Абакан в Енисей. Люди с древности жили на этой территории. Они селились на возвышенностях, на которых стоит и современный город. На одной из них мы и ведем сейчас раскопки. Высокие места были густо заселены, и сейчас на них в Абакане максимальное количество археологических памятников.

Археологические находки в Абакане - не редкость. Место, где стоит город, было с древности заселено людьми. Фото: НПО "АИКЭ"

Даже если людям кажется, что под старой городской застройкой ничего нет, вполне может оказаться, что люди жили здесь намного раньше наших современников. Надо сначала обратиться к специалистам, и только потом начинать строительство.

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