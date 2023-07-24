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24 июля 2023 12:08

В Абакане археологи обнаружили на стройплощадке многоэтажки бронзовые артефакты возрастом около 2,5 тысячи лет

Почему археологические находки в хакасской столице давно никого не удивляют
Татьяна ЗЫКОВА
Жители частного сектора вряд ли подозревали, что под их домами и огородами - древние могилы. Фото: НПО "АИКЭ"

Жители частного сектора вряд ли подозревали, что под их домами и огородами - древние могилы. Фото: НПО "АИКЭ"

В Абакане идут археологические раскопки. На этот раз, курганы обнаружили на стройплощадке. Древние захоронения уже принесли ученым интересные находки.

Напомним, столицу Хакасии отличает от многих других городов обилие археологических памятников. Еще в 1980-х годах некоторые из них были хорошо заметны в самом центре города. И сегодня находят археологические памятники при ремонте городских дорог и подземных коммуникаций, а также на месте домов и огородов. Причем хозяева усадеб часто не подозревают, что их жилища стоят на древних могилах.

Что сейчас исследуют археологи на стройплощадке? И почему в Абакане столько древних могил? Об этом корреспонденту «КП»-Красноярск рассказал директор научно-производственное объединение «Археология и историко-культурная экспертиза» (НПО «АИКЭ») Петр Амзараков. Возглавляемая им организация сейчас ведет раскопки.

Директор НПО АИКЭ Петр Амзараков. Фото: соцсети

Директор НПО АИКЭ Петр Амзараков. Фото: соцсети

Город «поглотил» курганы, а затем они снова «нашлись»

Археологи раскапывают курганы на стройплощадке будущей многоэтажки, зажатой городской застройкой. Жильцы домов по соседству, и даже снесенных частных домов на месте строительства вряд ли подозревали о том, что под землей. Древние захоронения уже давно не были видны на поверхности. Найти их смогли только археологи.

О том, что исследуют ученые, рассказал Петр Амзараков:

- После окончания раскопок будет построен многоэтажный жилой дом с благоустроенной территорией, парковочными площадками и другой инфраструктурой.

Обнаруженные в этом месте захоронения не стали для нас неожиданностью. Объект археологического наследия был известен и раньше. О том, что здесь расположены курганы, знали до того, как город их «поглотил». Памятник стоит на учете по архивным данным и называется курганный могильник «Абакан-9» («Школа № 22»).

После того, как раскопки завершатся, на месте захоронений появятся многоэтажка. Фото: НПО "АИКЭ"

После того, как раскопки завершатся, на месте захоронений появятся многоэтажка. Фото: НПО "АИКЭ"

Перед тем, как начнут работать строители, археологи должны провести раскопки. На сегодняшний день на территории стройплощадки вскрыт ряд памятников. Минимум, это три комплекса, три кургана. Может быть, и больше.

Вот так выглядит место раскопок. Древние захоронения оказались зажаты современной городской застройкой. Фото НПО "АИКЭ"

Вот так выглядит место раскопок. Древние захоронения оказались зажаты современной городской застройкой. Фото НПО "АИКЭ"

Это курганы сарагашенского этапа (V-III вв. до н.э.) тагарской культуры. Именно эти курганы условно можно датировать 4 веком до н.э. На сегодняшний день, вскрыто две могилы: в одной из них - не менее двенадцати погребенных, в другой – не менее десяти. Захоронения были ограблены еще в древности. Кости умерших перемешаны.

Что грабители «оставили» археологам

Несмотря на то, что в курганах «орудовали» грабители, они «оставили» нашим современникам много интересного:

- Какое-то количество археологического материала сохранилось. Например, это бронзовые ножи, набор из иглы и шила. Пока из наиболее примечательных находок – бронзовый чекан (холодное оружие) с художественным навершием в виде барашка и бронзовое зеркало с бортиком.

Одна из примечательных находок - чекан (холодное оружие) с навершием в виде барана. Фото НПО "АИКЭ"

Одна из примечательных находок - чекан (холодное оружие) с навершием в виде барана. Фото НПО "АИКЭ"

Кроме этого, ученые получат антропологический материал для дальнейших исследований, который будет обработан и даст информацию. К примеру, можно определить пол, возраст, некоторые заболевания погребенных и многое другое.

Исследователь поделился, как удалось датировать захоронение:

- Найденные бронзовые предметы являются совершенно точным хронологическим индикатором этого комплекса. Такие вещи встречаются именно в тот период и достаточно узко датируются: в пределах трех веков. Это позволяет нам определить примерное время сооружения комплекса.

И бронзовые предметы, и скелеты будут тщательно исследованы. Фото: НПО "АИКЭ"

И бронзовые предметы, и скелеты будут тщательно исследованы. Фото: НПО "АИКЭ"

На очереди - еще несколько археологических объектов на стройплощадке. Какие сюрпризы ждут историков – не может предсказать никто.

Абакан построен «на костях»

Там, где сейчас работают археологи, долгое время был частный сектор. Прямо рядом с курганами – остатки старых погребов и других сооружений. Выходит, люди не догадывались о таком соседстве? Петр Амзараков подтвердил, что зачастую так и происходит.

Могилы были разграблены еще в древности, но археологам удалось обнаружить нетронутые бронзовые предметы. Фото: НПО "АИКЭ"

Могилы были разграблены еще в древности, но археологам удалось обнаружить нетронутые бронзовые предметы. Фото: НПО "АИКЭ"

Можно ли сказать, что Абакан построен на курганах? Вот что ответил Петр:

- Об этом я говорю каждый раз. И связано это с тем, что город расположен в хорошем месте, возле впадения реки Абакан в Енисей. Люди с древности жили на этой территории. Они селились на возвышенностях, на которых стоит и современный город. На одной из них мы и ведем сейчас раскопки. Высокие места были густо заселены, и сейчас на них в Абакане максимальное количество археологических памятников.

Археологические находки в Абакане - не редкость. Место, где стоит город, было с древности заселено людьми. Фото: НПО "АИКЭ"

Археологические находки в Абакане - не редкость. Место, где стоит город, было с древности заселено людьми. Фото: НПО "АИКЭ"

Даже если людям кажется, что под старой городской застройкой ничего нет, вполне может оказаться, что люди жили здесь намного раньше наших современников. Надо сначала обратиться к специалистам, и только потом начинать строительство.

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