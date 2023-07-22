Фото: Мария ЛЕНЦ
20 августа пройдет День Минусинского помидора-2023. Гостей традиционного праздника ждет множество интересных локаций и площадок. Организаторы уже выложили программу мероприятия. Рассказываем, как отметить и куда сходить.
Фото: ИВАНОВА Диана
20 августа основные мероприятия пройдут на шести площадках: Соборная и Театральная площади, Парк культуры и отдыха, Ярмарка, сквер Ленина, площадь у фонтана и Центр культурного развития. Рассказываем, где гостей праздника ждут интересные события.
Театральная площадь (Подснинская, 75)
- Информационная площадка Туристского центра Красноярского края – 10-18 часов;
- Пешие экскурсии по городу – 10-18 часов.
Главная сцена (Комсомольская, 15)
- День Минусинского помидора – подведение итогов конкурса – 12-15 часов;
- Музыкальный спецпроект от российских и белорусских исполнителей – 18:00-19:30;
- Концерт группы «Громче» - 19:30-20:30 часов.
Парк культуры и отдыха (Коммунистическая, 75)
- Трансляция главной сцены Минусинского помидора – 12-15 часов;
- Патриотический фестиваль «Моя Родина - Сибирь» - 12-18 часов;
- Концерт исполнителей патриотической песни – 15-18 часов.
- Трансляция концертов с главной площади.
Ярмарка (все локации работают 11 до 18 часов)
- Подворья (Кравченко, 13-19; Штабная, 10-14);
- «Минусинск усадебный» (Ленина, 66-102);
- «Минусинск ремесленный» (Гоголя, 51-65);
- «Минусинск хлебосольный» (Красных Партизан, 12-42).
Сквер имени Ленина
- Разнообразные локации и мастер-классы;
- «Тру! Пе! Тру!» или «Приключения Петрушки» от театра «ПАПЬЕМАШЕННИКИ» - 12-18 часов;
- Фильм «Календарь Ма(й)я» - 21:00-22:30.
Площадь у фонтана (Тимирязева, 7А)
- Фестиваль музыки «Народный город» - 15-18 часов;
- Трансляция концертов главной сцены.
Центр культурного развития (Народная, 17)
В зале центра будут показывать трансляции главной сцены.