«Только меня не трогайте»: суд огласил приговор красноярцам, которые ограбили дом с маленькой девочкой

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае вынесли приговор четырем грабителям, которые вломились в дом, где находилась несовершеннолетняя девочка. Саму историю «КП-Красноярск» освещала еще в феврале: четверо мужчин пробрались в частный дом в Балахте, подкараулив момент, когда хозяева уедут. Однако оказалось, что в доме находилась их дочь, которая стала свидетелем преступления и спугнула грабителей.

Как рассказали в прокуратуре, план ограбить семейство возник у одного из преступников, 30-летнего красноярца, когда тот находился в СИЗО. Сокамерник дал ему наводку на дом богатой семьи, вместе с подробным описанием и схемой жилища. Откуда у сидельца была такая информация, неясно: возможно, его когда-то нанимали делать в этом доме ремонт. Судя по обстановке, деньги у семейства действительно были.

После освобождения в октябре 2022 года мужчина решил воспользоваться наводкой и ограбить дом. Он собрал «команду» из матерых уголовников-красноярцев: группа купила балаклавы и черную одежду, после чего поехала в Балахту, караулить подходящий момент.

Он вскоре представился, когда хозяева дома в ночи поехали по каким-то своим делам. В доме, как полагали грабители, осталась только бойцовская собака, которая, впрочем, не смогла помешать злоумышленникам. Грабители начали потрошить личные вещи хозяев в поисках ценностей, и не сразу заметили, что в доме помимо них находится девочка 10-12 лет.

От испуга школьница смогла сказать нашедшему ее грабителю: «только меня не трогайте». Мужчина, который столкнулся с ребенком, смутился и пообещал не причинять ей вреда, после чего команда смылась из дома. С собой они прихватили лишь 25 тысяч рублей – все что успели найти.

Налетчиков вычислили по автомобилю, на котором они приехали в Балахту. Их отследили до Красноярска, где и задержали. Мужчины сразу признали вину и написали явки с повинной, после чего стали фигурантами дела о грабеже. В итоге трое из них получили по 2 года колонии строгого и особого режимов, четвертый отделался условным сроком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Балахте четверо парней ограбили дом на глазах у восьмилетней девочки

В ноябре 2022 года в незапертый частный дом в поселке Балахта, что под Красноярском, пробрались четверо неизвестных. Внутри, как им казалось, не было никого, но парни действовали предусмотрительно, скрыв лица за масками и шарфами (подробнее)