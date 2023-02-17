В Балахте четверо парней ограбили дом на глазах у восьмилетней девочки

Один из задержанных показывает, как все было. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские задержали приятелей, ограбивших дом, в котором находилась 8-летняя девочка. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В ноябре 2022 года в незапертый частный дом в поселке Балахта, что под Красноярском, пробрались четверо неизвестных. Внутри, как им казалось, не было никого, но парни действовали предусмотрительно, скрыв лица за масками и шарфами.

Приятели поживились пятью тысячами рубля, сумкой, к которой нашли еще 20 тысяч, документами и банковскими картами. Возможно, они нашли бы что-то еще, но в какой-то момент к ним вышла 8-летняя девочка, которая находилась дома одна. Увидев ее, парни убежали.

Задержать подозреваемых удалось в феврале в Красноярске. Ими оказались двое 31-летних мужчин, один 30-летний, и 22-летний парень, все ранее судимы за кражи. В их отношении завели уголовное дело по статье «грабеж». Приятелям грозит до 12 лет колонии.