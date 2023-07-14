Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска позвал собирать ягоды 64-летнюю женщину и изнасиловал ее возле кладбища. Об этом сообщает региональный СК.

Сейчас установлено, что 2 июля 39-летний мужчина пригласил свою знакомую 64-летнюю женщину в деревню для сбора ягод. Однако до нужного места они не дошли. Возле Бадалыкского кладбища он стал угрожать потерпевшей убийством и изнасиловал ее. После этого мужчина скрылся. Теперь его поисками занимается полиция.

Приметы подозреваемого: рост 175-180 см, худощавый и лысый. Был одет в осеннюю черную ветровку, коричневые брюки и кроссовки черного цвета. У него есть рюкзак черного либо серого цвета, ведра. Мужчина собирает грибы, цветы и ягоды. Торгует ими возле магазинов в различных районах краевой столицы.

Васильев Алексей Михайлович, 15.03.1984 г.р. Фото: региональный СК

Следственные органы просят жителей края помочь найти предполагаемого преступника. Если вы узнали мужчину с фотографии, то позвоните по телефону: 227-06-45 или 102.

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