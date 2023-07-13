«Запер в машине и поджег»: под Красноярском муж жесткого расправился с молодой женой из-за подозрений в неверности

Фото: СК и МВД по краю

В Красноярском крае продолжается расследование жестокого убийства жительницы Хабаровска. Следователи раскрыли жуткие подробности дела.

Напомним, что 9 июля у деревни Свищево, что в 9 километрах от Красноярска, грибник наткнулся на обгоревший автомобиль, заглянув в салон, он увидел сожженные человеческие останки. Оказалось, что они принадлежат 20-летней жительнице Хабаровска.

Фото: СК по краю

Затем выяснилось, что 7 июля «Лада Приора» была замечен в Красноярском крае. Вскоре полицейские получили информация из Хабаровска, что 28 июня в МВД обратился отец пропавшего парня. Он сообщил, что его сын перестал отвечать на звонки, а вместе с ним исчезла и его 20-летняя жена.

Это не было совпадением. Парень был объявлен в розыск, а 11 июля его задержали в аэропорту Москвы, куда он прилетел уже из Новосибирска. 13 июля молодого человека допросили красноярские следователи.

Он рассказал, что в конце июня уехал с женой из Хабаровска. Двигались, куда глаза глядят. Сначала собирался на границу с Казахстаном, чтобы направиться на родину – в Таджикистан. Но в итоге с супругой двинулись на восток, оказавшись в Красноярском крае.

Пока неизвестно, заранее ли подозреваемый готовил преступление, но на подъезде к Красноярску он внезапно свернул в лесной массив. Следователи сообщают, что «выйдя из машины, он запер девушку внутри, облил автомобиль бензином и поджег». После этого он просто сбежал, захватив госномер машины (чтобы не нашли по нему), вылетел в Новосибирск, а затем и в Москву, где того уже ждали. Свое зверство житель Хабаровска объяснил ревностью – он подозревал жену в измене.

Теперь же он находится в статусе подозреваемого по статье «убийство». Мужчина отправлен в СИЗО.

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В воскресный день 9 июля житель небольшой деревни Свищево (она находится километрах в двадцати от Красноярска) бродил по лесу в поисках грибов. И неожиданно для себя увидел обгоревший автомобиль. Даже со стороны было понятно – сгорело все, что могло, включая краску на поверхности. (подробнее)