Красноярцев приглашают на общегородской праздник

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организатор мероприятия — компания РУСАЛ — приглашает красноярцев и гостей краевой столицы отметить День металлурга на большом общегородском празднике, который пройдет 15 июля на острове Татышев (на площадке катка).

Начнётся программа со встречи с российским борцом греко-римского стиля, олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира 2007 года, шестикратным чемпионом Европы Алексеем Мишиным. У красноярцев будет возможность пообщаться с титулованным спортсменом и получить его автограф в 18:00.

Продолжит праздник музыкально-развлекательная программа с 18:30 до 21:00. Запланированы выступления танцевальных коллективов, кавер-группы, гимнасток, паркурщиков.

Хедлайнером праздника станет группа Reflex. Песни в исполнении бессменной солистки Reflex Ирины Нельсон и сейчас наизусть помнят многие, такие хиты, как «Я тебя всегда буду ждать», «Падали звезды», «Нон-стоп», «Сойти с ума» и «Танцы». Сегодня Ирина Нельсон продолжает выпускать песни, гастролировать с концертами, является обладательницей почти двух десятков музыкальных наград, а также основателем проекта о красоте, здоровье и долголетии.