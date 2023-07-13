В Красноярском крае подвели первые итоги реализации пилотного проекта Социального фонда по профилактике профессиональных заболеваний

На профилактическое лечение в Центры реабилитации СФР будет направлено 102 сотрудника предприятий, 15 из них уже прошли реабилитацию.

Пилотный проект продлится до конца года, в нем участвуют 8 крупных промышленных предприятий Красноярского края, у работников которых выявлены ранние признаки профзаболеваний.

Первые итоги реализации проекта подвели на совещании с работодателями, медорганизациями и ребцентрами. На мероприятии отметили, что 15 работников предприятий, поправивших свое здоровье в Центрах реабилитации, отмечают хорошую медицинскую базу и организацию лечения.

«Для каждого работника составляется индивидуальный план профилактического лечения в Центрах реабилитации “Омский”, “Туманный”, “Тараскуль”, которое они будут проходить 18 дней. СФР позволяет предприятиям за счет средств фонда пролечить своих сотрудников, компенсирует работодателям расходы на отпуска, проезд к месту лечения и медосмотры», - подчеркнула управляющий ОСФР Елена Лапко.

«Достигается главная цель – предупреждение профзаболеваний, выявление работников с ранними признаками воздействия на организм вредных условий труда. На эти цели в текущем году будет направлено более 19 млн рублей», - сообщила начальник управления организации страхования профрисков ОСФР Любовь Еремина.

Отделение продолжает реализацию проекта и стремится сделать услуги Социального фонда максимально комфортными для каждого работника, который трудится во вредных условиях.

Фото: ОСФР по Красноярскому краю