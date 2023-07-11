Выбежала во двор и увидела маму мертвой: стали известны подробности убийства женщины из Ачинска

Наталья Е. Фото предоставлено друзьями

Ачинск, теплый вечер 10 июля, уже близится ночь. Компания из пяти взрослых отдыхает на лавочке неподалеку от подъезда. Немного выпивают, разговаривают, ведут себя, как позже будут утверждать очевидцы, тихо и спокойно. Из дома выходит пьяный мужчина. Он, пошатываясь, направляется прямиком к компании. Несколько минут и спокойная обстановка рушится. Ругань, крики, а затем все разбегаются. Возле лавочки лежит окровавленное тело молодой женщины…

Наталья Е. Фото предоставлено друзьями

В СК рассказали, что все произошло почти мгновенно – конфликт между жителем дома и сидевшей на лавочке молодой женщиной разгорелся очень быстро. В какой-то момент появился нож. Один из мужчин, отдыхавших на улице в компании, попытался вступить за знакомую, но получил по рукам. А затем житель дома добрался до ачинки: нанес ей два удара – один пришелся в грудь, второй в область живота. Раны оказались не совместимы с жизнью.

Сам же убийца сообщил следствию, что не собирался никого убивать. Просто вышел встретить жену на улицу, так как опасался этой пьяной компании, но вот так получилось.

Примечательно, что по словам очевидцев, он же потом или осознал, что натворил, или его накрыла «белочка» - но мужчина сидел без рубашки возле этой самой злополучной лавочки, весь в крови и плакал…

Дети еще не поняли до конца

Убитой оказалась 33-летняя Наталья Е. Как рассказала «Комсомольской правде-Красноярск», близкая подруга женщины – первой о её смерти узнала старшая дочь.

Наталья Е. Фото предоставлено друзьями

- Дочь находилась в соседнем доме в это время. Когда все это произошло, девочка выбежала во двор и увидела маму мертвой. Потом позвонила мне, билась в истерике. У Натальи осталась еще и младшая дочь. Мы с ними постоянно на связи, помогаю всем, чем могу, - рассказывает Ольга.

Девочки (10 и 13 лет) сейчас находятся у бабушки, пока не до конца воспринимают, что произошло. Мысль о том, что мамы больше нет, очень тяжело дается девочкам. Еще вчера они все вместе гуляли, строили планы на остаток лета, а сейчас…

«Можно было позвонить хоть среди ночи – примчалась бы на помощь»

Молодая, красивая и совсем не успевшая пожить. Наталья одна воспитывала двоих дочерей – с мужем не сошлись характерами. Как рассказывают близкие, женщина была спокойной, уравновешенной и очень отзывчивой.

Наталья Е. Фото предоставлено друзьями

- Наташа всегда приходила на помощь людям, будь это близкий человек или просто знакомый. Ей можно было позвонить среди ночи – примчалась бы, или поддержала. Очень любила детей как своих, так и чужих. Была очень справедливым и прямым человеком. Наталья являлась главой родительского комитета в школе и в классах у своих детей. Была организованной и ответственной. Она юрист по образованию, но в последнее время не работала по личным причинам. Это огромная утрата для близких людей, она являлась опорой для многих, - вспоминают в разговоре с «Комсомольской правдой-Красноярск» женщину друзья.

«Все не без греха»

Из-за чего убита молодая женщина – пока остается под вопросом. Причину конфликта, который возник между 51-летним убийцей и Натальей сейчас устанавливают следователи. Насколько оба были пьяны – тоже. Близкие женщины считают, что Наталья не могла устроить пьяный скандал – это на нее совсем не похоже, в таком поведении она никогда замечена не была.

Наталья Е. Фото предоставлено друзьями

- Наташа вообще без серьезных вредных привычек. То, как её выставляют в соцсетях незнакомцы, сделавшие вывод по алкоголю рядом с местом убийства, ничего общего с ней не имеет. Она не бухала по-черному, могла изредка выпить пива в компании друзей, на каком-то празднике, запойной или просто с зависимостью не была. Вы взгляните на её фото, спросите у семьи, друзей, бывших коллег. Мы все не без греха, можем иногда расслабиться, отметить событие. Компания просто сидела на лавочке, в Ачинске это в порядке вещей, все так сидят, - рассказывает «КП-Красноярск» знакомый Натальи Олег.

Дочери хотят остаться с бабушкой

Семья и близкие Натальи сейчас очень переживают за судьбу двоих дочерей женщины. Девочки-подростки пока находятся под присмотром бабушки – матери Натальи.

Родственники Натальи просят откликнуться юристов, кто мог бы помочь с консультацией и оформлением опекунства для осиротевших дочерей. Номер для связи +7(933)200-29-96 Алёна.

Если вы хотите помочь семье - 2202 2061 4978 4501 (Сбербанк, карта принадлежит старшей дочери Натальи - Дарине)

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