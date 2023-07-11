Он плакал весь в крови: в Ачинске мужчина вышел вечером встретить жену и по пути зарезал другую девушку

Фото: СК

В Ачинске задержан мужчина, убивший 33-летнюю незнакомку двумя ударами ножа на глазах у друзей. Как рассказали в СК, заведено уголовное дело по статье «убийство».

Все произошло вечером 10 июля. Компания из 5-ти человек сидела на лавочке возле одного из подъездов в 3 микрорайоне. Три женщины и двое мужчин «культурно отдыхали», когда из подъезда вышел житель дома. Пьяный 51-летний ачинец прямиком направился к сидевшей у подъезда компании, сходу начал ругаться с одной из женщин. Слово за слово и он уже выхватывает нож. Один из выпивавших на лавочке, попытался вступиться за женщину. Он попробовал утихомирить своего знакомого (они с ним вместе выпивали незадолго до этого), но получил ножом по рукам и отступил. Насколько серьезные ранения – неизвестно.

Два удара – в область груди и живота – женщина падает замертво. В этот момент её знакомые разбежались. Никто из них не вызвал ей скорую, не оказал помощь. Полицию и врачей вызвали прохожие.

Очевидцы рассказывают, что после убийства, мужчина сидел на лавочке по пояс голый и весь в крови, плакал, что совершил такое… Непонятно, протрезвел и осознал, либо просто пришла «белочка»?

В МВД сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали участковые по «горячим следам».

Как поясняют в СК, мужчина, по его словам, вышел встретить жену, чтобы с ней не дай боже чего не случилось – опасался пьяной компании возле подъезда.

Что произошло на самом деле – пока непонятно. В этом разберутся следователи. Сейчас специалисты опрашивают свидетелей, назначено судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об аресте.