Убить сына из-за ненависти, а дочь из-за квартиры: в Красноярске мать хотела нанять киллера для расправы над детьми

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела матери, пытавшейся заказать за 160 000 рублей убийство своих двоих детей. Как сообщают в СК, сына женщина хотела убить из-за того, что он ей не нравился, а вот дочь – из-за жилья. Она хотела отобрать её квартиру.

Все произошло в апреле 2023 года. Женщина, решив, что ей срочно нужна квартира 48-летней дочери, решила присвоить её себе довольно странным способом – получить в наследство. Но дочь жива, как быть? 67-летняя родительница обратилась к своему знакомому. Она попросила, чтобы тот нашел киллера, который лишит жизни её дочь. А в придачу, чтобы точно стать единственной наследницей, решила убить и сына. Все равно, по её словам, она его не любила.

Но «организатор» нанимать киллера не стал, а обратился в полицию. С того момента все действия матери находились под контролем силовиков.

Женщина предлагала своему знакомому разные способы расправы – инсценировать несчастный случай, подстроить наезд автомобиля. Но потом решила – надо прям убивать.

Поэтому 19 апреля «организатор», под присмотром полиции, устроил «любящей» матери встречу с убийцей. Женщина за двоих детей предложила ему 160 000 рублей – по 80 000 за ребенка.

3 мая «наемник» под контролем оперативников МВД инсценировал убийство 47-летней женщины. О «выполненном» заказе он доложил матери, рассказав, что нанес «жертве» множество ножевых ранений. В качестве доказательства предоставил матери сумку её дочери.

Заказчицу задержали во время передачи денег за выполненную «работу».

Несмотря на то, что киллер не успел «убить» сына, и деньги ему пенсионерка передала только за «убийство» дочери, следователи сочли, что приготовления к его убийству имели место быть. Поэтому отвечать перед законом мать будет сразу за двоих детей. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

О том, какая именно квартира стала причиной такого страшного преступления – пока неизвестно. Находится ли она в элитном жилом комплексе, дорого ли стоит – это пока остается загадкой.

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В Красноярске мать за 80 тысяч рублей заказала убийство дочери ради квартиры (подробнее)

В Красноярске задержали 67-летнюю мать, заказавшую убийство своей 47-летней дочери, чтобы получить её квартиру. Как сообщает СК, женщина заплатила наемнику 80 000 рублей, но он вместо совершения преступления, обратился за помощью к силовикам.