В Красноярске мама заказала убийство дочери, чтобы получить её квартиру

Фото: СК

В Красноярске задержали 67-летнюю мать, заказавшую убийство своей 47-летней дочери, чтобы получить её квартиру. Как сообщает СК, женщина заплатила наемнику 80 000 рублей, но он вместо совершения преступления, обратился за помощью к силовикам.

Все произошло 19 апреля 2023 года. Женщина, решив, что ей срочно нужна квартира дочери, решила присвоить её себе довольно странным способом – получить в наследство. Но дочь жива, как быть? 67-летняя родительница обратилась к своему знакомому. Она предложила ему 80 000 рублей, чтобы тот лишил жизни её дочь. Также, как сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю, женщина собиралась после этого убить и 45-летнего сына. Ну, чтобы точно быть единственной наследницей.

Но «наемник» убивать не стал, а обратился в полицию. С того момента все действия матери находились под контролем силовиков.

Женщина предлагала своему знакомому разные способы расправы – инсценировать несчастный случай, подстроить наезд автомобиля. Но потом решила – надо прям убивать.

3 мая «наемник» под контролем оперативников МВД инсценировал убийство 47-летней женщины. О «выполненном» заказе он доложил матери, рассказав, что нанес «жертве» множество ножевых ранений. В качестве доказательства предоставил матери сумку её дочери.

Заказчицу задержали во время передачи денег за выполненную «работу».

Сейчас мать задержана, в ближайшее время она будет допрошена. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте. Заведено уголовное дело по статье «организация приготовления убийства по найму». Матери грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

О том, какая именно квартира стала причиной такого страшного преступления – пока неизвестно. Находится ли она в элитном жилом комплексе, дорого ли стоит – это пока остается загадкой.