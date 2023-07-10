В Красноярске будут судить мужчину за порчу выставки в честь Дня победы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно завершилось расследование уголовного дела СК по краю в отношении 43-летнего мужчины.

Все происходило на улице Дзержинского в 3 часа ночи, 28 апреля 2023 года около фотовыставки, где его и записала уличная камера. На кадрах видео мужчина вел себя развязно, видимо не ожидая, что его поймают, поэтому решил громить все – он, будучи пьяным, сорвал в общей сложности 32 плаката о событиях и символах воинской славы Великой Отечественной войны.

В результате фотоизображения были частично испорчены. Позже, мужчина полностью признал вину и возместил ущерб в размере 88 тысяч рублей. Уголовное дело было направлено в суд, а житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ)