Фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» посетили 77,5 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль «МИР Сибири» завершился. На четыре дня Шушенское вновь превратилось в столицу этнической музыки и ремесел. Это уже 19-й по счету фестиваль, в рамках которого было подготовлено и проведено более 300 различных мероприятий. Они проходили одновременно на различных площадках: мини-спектакли, концерты, лекции, мастер-классы и так далее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И есть рекорд – в этот раз марафон живого фолка посетили 77,5 тысяч гостей. Организаторы подвели итоги и отметили, что на юг Красноярского края – центр страны – приехали желающие из обеих столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, соседи из Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, из Тувы и Хакасии, из Алтайского и Краснодарского краев и многих других регионов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех, кому по каким-то причинам не удалось побывать в Шушенском, конечно же, волнует список почетных гостей и победителей «МИРа». На сцене выступали российские группы «Лунный свет», Hodíla Ízba, Clever Folk, «Ала-Тей», Сергей Старостин с проектом «Этносфера», певица Сати Казанова с коллективом Sati Ethnica, Меги Гогитидзе из Грузии, сербский музыкант Марко Маркович и его Brass Band, фольклорно-этнографический ансамбль HASSAK из Казахстана, и золотой голос культового проекта Enigma Эндрю Дональдс.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В борьбу за главный приз фестиваля вступили 55 исполнителей и мастеров из двадцати регионов России и республики Таджикистан. Гран-при этномузыкального конкурса – отлитая из бронзы и латуни чаша-братина. Ее увезли с собой домой, в Москву, Александра Толстова и Виталий Кись-младший в составе дуэта VDOME. Малая чаша как специальный приз досталась фольклорному ансамблю «Гусельки» из Омска. Причем жюри было единодушно в своем решении.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Гран-при мастерового конкурса получила Таисья Музыкантова. Интереснейшая женщина - коренная северянка, ветеран труда и многодетная мама из Ямало-Ненецкого автономного округа. Раньше была рыбаком, охотником, оленеводом, а сейчас почетная пенсионерка и мастерица по пошиву национальной одежды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Остается добавить, что впервые международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» прошел в 2003 года. Начало оказалось таким удачным, что решено было повторить его снова и сновать. Сейчас он проводится в рамках национального проекта «Культура». Его поддерживают Министерства иностранных дел РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. А в 2022 году «МИР Сибири» стал одним из лучших проектов в области событийного туризма, получив Гран-при Национальной премии Russian Еvent Awards-2022.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль «Мир Сибири» за два дня посетили 32,5 тысячи человек

Ежегодный фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском Красноярского края посетили 32,5 тысячи человек за два дня. Об этом сообщают организаторы (подробнее).