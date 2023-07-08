Фестиваль «Мир Сибири» за два дня посетили 32,5 тысячи человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодный фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском Красноярского края посетили 32,5 тысячи человек за два дня. Об этом сообщают организаторы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

7 июля мероприятие открывал бывший мэр Красноярска Сергей Еремин:

«Очень гордимся, что этот фестиваль проходит уже 10-й раз. Шушенская земля пропитана им», - сказал Еремин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот день выступили также такие хэдлайнеры фестиваля, как Сергей Старостин и «Этносфера», бывшая участница «Фабрики звезд» Сати Казанова, которая пела на кабардинском языке и сербская группа Marko Markovic Brass Band.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Действовали и другие локации: Этнодеревня, Город местеров, Беседка и другие. Была и в целом развлекательная программа, в которую, например, вошло огненное шоу.

Гуляния продолжались до позднего вечера. Люди не расходились до последнего. И если в первый день народ еще осваивался, то накануне протолкнуться на концерте было очень сложно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что фестиваль завершится 9 июля.