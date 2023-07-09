«Тело обнаружено в озере»: в Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб 14-летний подросток, который поехал искать отставшего от стада быка

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 июля в небольшой деревне Марьясово, что на юге Красноярского края, пропал 14-летний мальчик. По предварительным данным, вечером он пас скот недалеко от деревни, но в какой-то момент один из быков отстал от стада. Выбора не оставалось – надо искать. Подросток переоделся и на коне поехал за животным.

Спустя несколько часов лошадь вернулась обратно домой одна.

У мальчика с собой был мобильный телефон, но на связь с момента пропажи он не выходил. Никаких звонков и сообщений родителям. Полная тишина. Подростка начали искать всей деревней, к поиску присоединились полицейские, волонтеры, спецотряды, а в соцсетях были опубликованы его ориентировки.

Местные жители начали строить свои версии произошедшего. Среди них: мальчик мог упасть с коня, затем потерял чувство ориентации, заблудился, а телефон сломался или потерялся в самый неподходящий момент.

Пропавший подросток. Фото: МВД Красноярского края

Поиски шли активно почти 3 дня. Печальную новость сообщила полиция сегодня, 9 июля. Рано утром тело подростка с признаками утопления нашли в озере Песчаное, расположенном в 7 километрах от его деревни. Почему мальчик не выходил на связь? По какой причине отпустил коня? Как он оказался в водоеме? Сейчас загадочным делом занимаются региональные следственные органы.

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле мальчика не найдено.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти подростка. Проводятся проверочные мероприятия.