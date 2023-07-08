В Красноярском крае в лесу потерялся 14-летний подросток

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Балахтинском районе в лесу заблудился 14-летний мальчик. Об этом сообщает Служба Спасения Красноярского края.
Волонтеры «Поиска пропавших детей. Красноярск» передают, что Манзар Р. Вышел из дома на улице Центральная в деревне Марьясово вечером 6 июля. Приметы следующие: рост 162 см, карие глаза, темные волосы, худощавое телосложение.
Был одет в вишневую футболку, темную кофту и штаны, серые кроссовки. Взял с собой телефон, но на связь, судя по всему, не выходит. Фото можно посмотреть здесь.
Спасатели передают, что за сутки было обследовано 15 квадратных километров леса. Поиски продолжаются.