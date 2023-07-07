В Законодательном Собрании обсудили энергоэффективность региона

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Участие в заседании парламентского комитета приняли представители краевых министерств – финансов, образования, социальной политики, культуры, спорта, здравоохранения, а также других краевых структур и ведомств.

О текущем положении дел и работе по повышению энергоэффективности, а также о первых результатах деятельности центра энергосбережения на заседании комитета рассказали представители министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Регионального центра энергосбережения.

Напомним, что открытый в этом году на базе Краевого учебного центра при министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Региональный центр энергосбережения занимается подготовкой информационных материалов о региональной программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красноярского края, организует сбор и анализ информации о энергозатратах зданий и сооружений государственных и муниципальных учреждений края, а также предлагает различные мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений.

Согласно представленным на заседании комитета данным, в Красноярском крае 6531 зданий, которые относятся к государственным и муниципальным учреждениям. 4250 из них являются наиболее энергоемкими (их потребление тепла превышает 500 Гкал в год) и финансируются за счет консолидированного бюджета Красноярского края.

Своевременно заполнили декларацию о потреблении энергетических ресурсов в ГИС «Энергоэффективность» 3568 (83%) краевых учреждений. По сравнению с прошлым годом, когда только 68% от общего количества подали декларацию, количество добросовестно исполнивших свои обязательства выросло на 645 учреждений. Но до достижения 100% предстоит еще многое сделать – и Региональному центру энергосбережения в плане разъяснительной информационной работы, и надзорным органам по убеждению отстающих.

Между тем, затраты за тепловую и электрическую энергию в 2022 году по органам государственной власти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, согласно поданным декларациям, составили 12.724.190,05 тыс. руб.

Лидеры потребления энергоресурсов в 2022 году являются подведомственные учреждения министерства здравоохранения с затратами на 1.804.433,14 тыс. руб. На 740 зданий госучреждений Красноярска за прошлый год было потрачено на электричество и теплоэнергию 1.309.248,45 тыс. руб.

На заседании был озвучен и яркий положительный пример реализации энергосервисного контракта (установка автоматизированного теплового пункта с погодозависимым регулированием) в общеобразовательной школе города Ужур, определены расчетные удельные показатели потребления тепла на 1 кв.м. отапливаемой площади и потенциал по повышению энергоэффективности. Например, по некоторым краевым учреждениям, сумма экономии может превысить 40%, если будут согласованы и выполнены мероприятия по рациональному потреблению энергоресурсов и внедрены современные инструменты энергосбережения.

Алексей Федоров- руководитель Регионального центра энергоэффективности Фото: Мария ЛЕНЦ

Алексей Федоров, руководитель Регионального центра энергосбережения отмечает:

- Наши специалисты прогнозируют, что путем установки автоматизированного индивидуального теплового пункта в рамках торговых процедур по 44-ФЗ путем заключения энергосервисного контракта, потенциал энергосбережения в целом вКрасноярском крае составит минимум 15%, а бюджет региона загод сэкономит больше 99 миллионов рублей.Это существенная сумма, которую Красноярский край может использовать на решение других актуальных региональных задач.