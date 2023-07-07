Археологи обнаружили в Хакасии могилу колесничего, жившего около трех тысяч лет назад

В чудом уцелевшем от грабителей кургане археологи нашли непотревоженную могилу древнего колесничего. Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Ученые сделали удивительные находки в районе хакасской станции Камышта. В чудом уцелевшем от грабителей кургане они нашли непотревоженную могилу древнего колесничего и артефакт, который поможет сделать научное открытие. Но обо всем по порядку.

Как ученые узнали, что похоронен именно колесничий? Ведь колесницы и коня рядом с ним найдено не было. Помимо типичных для захоронений того времени ножа, украшений из пластин и полусферических бляшек из бронзы на поясе усопшего был характерный бронзовый предмет, напоминающий своей формой ярмо (хомут для упряжки рабочего скота). Это так называемая «пряжка колесничего». Она встречается в мире только в двух местах и в определенную эпоху: в карасукской культуре (эпоха поздней бронзы) Хакасско-Минусинской котловины и в знаменитых чжоуских бронзах Китая (искусные бронзовые изделия эпохи Чжоу, XI по III в. до н.э.).

На поясе усопшего была так называемая «пряжка колесничего». Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Кстати, условно называемый «пряжкой колесничего» или «поясом возничего» артефакт также называют «предметом неизвестного назначения» (ПНН), так как археологи до сих пор спорят об его использовании. Но сегодня многие ученые сходятся во мнении, что этот крепилась на поясе и служила для закрепления поводьев колесницы. Это позволяло вознице освободить руки во время движения и пользоваться оружием. Например, луком, копьем или боевым топором. И хакасская находка подтверждает версию.

Подобные ПНН находили и раньше. Но археологические находки сами по себе, без контекста, мало о чем говорят. Важно то, что найденная этим летом «пряжка колесничего» была обнаружена в нетронутом грабителями захоронении именно на поясе погребенного человека.

Находка «пояса возничего» может говорить об использовании в Южной Сибири уже около 3 тысяч лет назад конных повозок. Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Почему? Находка «пояса возничего» может говорить об использовании в Южной Сибири уже около 3 тысяч лет назад конных повозок. А это уже научное открытие. Правда, сами колесницы этого времени археологам пока найти не удалось.

Напомним, новосибирские археологи ведут раскопки в Хакасии на огромной площади: около 30 тысяч квадратных метров. Так что к концу сезона возможны и другие уникальные находки. «Пояс возницы» был обнаружен в «Могильнике Станция Камышта–7», который ученые продолжают исследовать. Он уникален еще и тем, что захоронения в этом месте делались около четырёх веков подряд. Это позволяет историкам поэтапно проследить изменения погребальной культуры на протяжении долгого времени.

Новосибирские археологи ведут раскопки в Хакасии на огромной площади: около 30 тысяч квадратных метров. Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

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