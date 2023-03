Мумиям из Хакасии сделали томограммы, и мертвые «заговорили»

Раскопки на Оглахтах продолжатся и, возможно, принесут новые открытия. Фото: архив заповедника "Хакасский"

В наше время томограммы делают не только живым пациентам. Древние мумии тоже проходят современные обследования, хотя состояние их здоровья беспокойства не вызывает. Например, в Эрмитаже более полувека хранятся мумифицированные тела из Хакасии. Не так давно они прошли компьютерную томографию (КТ) в одной из больниц Санкт-Петербурга. Также им сделали изотопный анализ волос, устроили съемки в инфракрасных лучах, и не только. И мертвые «заговорили».

Что «рассказали» свидетели прошлого – поделилась с корреспондентом «КП» -Красноярск» старший научный сотрудник отдела Восточной Европы и Сибири и хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова.

Хранитель оглахтинской коллекции Светлана Панкова. Фото: С. Е. Рагина / Государственный Эрмитаж.

Предыстория: чабан натерпелся страха, оказавшись лицом к лицу с мертвецами

Эти и другие мумии были найдены в горной гряде Оглахты, часть которой сегодня входит в заповедник «Хакасский». Кстати, массив включен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В том числе, из-за уникальных археологических находок.

Многие из них сделаны в Оглахтинском могильнике I-IV веков до н. э. (таштыкская эпоха). Его случайно обнаружили в начале XX века. По легенде, чабан искал в жеребенка, отбившегося от табуна. Вдруг лошадь под ним провалилась: потолок древнего склепа не выдержал веса всадника. Он упал в могилу и оказался в окружении мертвецов: один из них сидел на лавке, а другой стоял на коленях с пугающей маской на лице. Рядом лежало человекоподобное чучело, набитое травой. Пастух галопом ускакал домой и рассказал о случившемся. Жуткие слухи о «заживо погребенных» дошли до сибирского исследователя древностей Александра Андрианова. 120 лет назад он приехал и раскопал 17 могил. Кроме мумий и ростовых погребальных «кукол» в них было то, что обычно не сохраняется: например, меха, шелк и шерстяная ткань. Это стало сенсацией.

Но лишь в 1969 году раскопки возобновил профессор МГУ Леонид Кызласов. В одном захоронении (далее - могила 4) нашли останки пяти человек. Исключительный случай: похоронены они были по разным обрядам — две высушенные мумии (мужчины и женщины), скелет подростка и кремированные тела двух мужчин, пережженные кости которых были в «футлярах» внутри кожаных манекенов с травяной набивкой. Почему так произошло — можно только предполагать. С погребенными были почти 2-тысячелетние вещи уникальной сохранности: от меховой одежды до деревянной посуды. Невероятная удача! Находки отправили в Эрмитаж. Часть была отреставрирована, а многое законсервировано в ожидании новых технологий. К полному изучению артефактов приступили только в XXI веке.

Естественная или искусственная мумификация?

Первый вопрос, который возникает: найденные в Хакасии мумии - естественного происхождения или результат специальной обработки тел? Ведь с бальзамированием у нас накрепко ассоциируется Древний Египет, но никак не Сибирь.

Светлана Панкова ответила на этот вопрос так:

— Погребенные по обряду ингумации (захоронение в землю) в памятниках Хакасии и юга Красноярского края таштыкской эпохи часто имеют отверстия в черепах - посмертные трепанации. Скорее всего, для извлечения мозга. Это означает, что какие-то процедуры для сохранения проводились с головами покойных (про тела мы не знаем). В результате КТ головы мужчины из могилы 4 на лице был обнаружен шов, связанный, скорее всего, именно с процедурой мумификации головы. То есть, вполне уверенно можно говорить, что проводилась намеренная мумификация: по крайней мере, голов умерших. Что касается именно бальзамирования втирания в кожу определенных консервирующих составов) - таких исследований мы пока не делали.

Но сохранились отдельные мумии не из-за этого, а из-за особого микроклимата в погребальной камере (сухость, герметичность, и, вероятно, ряд других факторов). Точно так же и пазырыкские мумии на Алтае, хоть и были намеренно сделанными, сохранились из-за льда, а египетские – из-за пустынных условий. Никакой мумификации не хватило бы на тысячи лет без подходящих климатических условий, в которых сохраняется органика.

«Врачи работают над описанием сканов и заключением»

Лица мумий, поступивших в Эрмитаж в 1960-х, были под погребальными гипсовыми масками, которые невозможно снять без повреждений. Томограмма позволила под них «заглянуть». Оказалось, что лицо мужчины было более европеоидным, чем представленный на маске образ. По снимкам черепа удалось определить возраст умершего: 25-30 лет.

1 — голова мужчины в маске из погребения 4 Оглахтинского могильника. Фото Д. А. Бобровой / Государственный Эрмитаж; 2–5 — 3D-модели на основе сканов КТ. Коллаж из научной статьи И. Широбокова, С. Панковой.

Что еще узнали в наше время, рассказала Светлана Панкова:

— В 2021 году были сделаны виртуальные 3D модели голов и мужской мумии. Удалось «рассмотреть» и особенности лиц.

Для мужской мумии уже сделана черепно-лицевая реконструкция — то есть, удалось воссоздать облик человека на основе сканов КТ. Такая же реконструкция проводится сейчас и для женщины. Предполагается ответить на вопросы об ее возрасте и возможных патологиях.

Инициатором проведения компьютерной томографии был Эрмитаж. Останки женской мумии из могилы 4 были исследованы в 122 больнице Санкт-Петербурга. Сейчас врачи работают над описанием сканов и заключением.

Современная техника позволяет исследовать и внутренние стороны масок: после получения результатов можно судить об их портретности.

Также проведен изотопный анализ волос мумий и сделаны выводы о диете людей: потреблении мясной и молочной пищи, рыбы, а также (скорее всего) проса.

Паукообразные существа и «розетки»: в инфракрасных лучах «проявились» древние татуировки

Мужская мумия из Хакасии «показала» нашим современникам свои татуировки только в 2004 году. Реставраторы Эрмитажа сняли с нее шубу, надетую прямо на голое тело, и ахнули! Плечи и руки были в поблекших рисунках. Татуировки! Осмотреть их пригласили судебно-медицинских экспертов Военно-медицинской академии. Те посоветовали «проявить» изображения с помощью фотографирования в инфракрасных лучах. И это сработало! Еле заметные фигуры на снимках обрели четкость и появились новые, невидимые глазу. Они украшали спину, плечи, грудь, руки и основание шеи оглахтинского воина. Изображения были разными: небольшие запятые, «розетки»… Возле локтя красовался рисунок лука и стрелы, а на плечах и спине — паукообразные существа. Их значение еще предстоит разгадать ученым, но ясно одно: оглахтинские рисунки пока уникальны в эрмитажном собрании татуировок мумий и выделяются симметричным построением фигур.

Видимые татуировки мужской мумии Оглахтинского могильника. Фото из научной статьи С. Панковой**

Светлана Панкова рассказала о том, как методы криминалистов помогли рассмотреть татуировки:

— Прогресс не стоит на месте, и наверняка находки со временем расскажут о себе еще что-то новое. Ведь разглядеть необычные татуировки на теле погребенного удалось относительно недавно: с помощью фотографирования в инфракрасных лучах, которое применяется в криминалистике.

Прорисовки татуированных фигур на плечах и лопатках мумии после инфракрасной фотографии. Иллюстрации из научной статьи С. Панковой**

Еще в 2005 году была сделана инфракрасная съемка мужской мумии — и выявлены татуировки. Позже на руке мумии обнаружена еще одна, ранее незамеченная, — фигурка птички.

Что сейчас?

Исследование оглахтинских находок продолжается (и переданных в конце 1960-х, и новых):

— Сейчас в Эрмитаже проводится анализ содержимого глиняных сосудов из раскопок 1969 и 2021 годов. А также анализ веществ, использованных для склейки составных деревянных сосудов из раскопок 2021 года, — поделилась Светлана Панкова:

— Для обоих погребенных выполнен генетический анализ, а сейчас он проводится для подростка из той же могилы, а также еще пяти индивидов, найденных во время раскопок 2020-21 годов в ходе совместной экспедиции Томского госуниверситета и Эрмитажа.

Также генетические анализы сделаны для 3-х шкур животных (из них сшита одежда и футляр куклы из могилы 4). Совместно с СПбГУ анализируется трава — наполнение кукол: будут определяться растения.

Кроме этого, сделаны прорисовки покроя меховых и кожаных одежд и других предметов. Они готовятся к публикации с описаниями и фотографиями.

Ждать ли новых сенсаций?

Оглахтинский могильник - более 300 погребений, из которых раскопана незначительная часть. Есть ли вероятность новых сенсаций?

Светлана Панкова ответила, что летом 2023 она вместе с коллегами из Томского госуниверситета надеется исследовать одно захоронение.

Но найти мумии надежды мало:

— В 2020-22 годах проводилась обширная геомагнитная съемка памятника. Ее результаты позволяют предполагать: существует, по крайней мере, одно погребение с сохранившимся срубом. В нем могли сохраниться предметы из органических материалов. Наиболее вероятны находки из дерева и бересты.

Мы думаем так потому, что в исследованном в 2021 году захоронении дошла до нашего времени только органика растительного происхождения (предметы из дерева и бересты). А мумии, одежды, куклы и ткани (то есть, органика животного происхождения) истлели. Вероятно, погребений, подобных могиле 4, в Оглахтинском могильнике больше нет.

Раскопки Оглахтинского могильника в XXI веке. Фото: архив заповедника "Хакасский".

* И. Г. Широбоков, С. В. Панкова Данные компьютерной томографии в изучении головы мужской мумии из могилы 4 Оглахтинского могильника: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48046977 ** Svetlana Pankova One More Culture with Ancient Tattoo Tradition in Southern Siberia: Tattoos on a Mummy from the Oglakhty Burial Ground, 3rd-4th century AD: https://www.academia.edu/6094311/One_More_Culture_with_Ancient_Tattoo_Tradition_in_Southern_Siberia_Tattoos_on_a_Mummy_from_the_Oglakhty_Burial_Ground_3rd_4th_century_AD