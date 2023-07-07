В Красноярском крае подвели итоги конкурса «Красавицы в белых халатах - 2023»

Завершился конкурс «Красавицы в белых халатах - 2023» в Красноярском крае, который проводила «Комсомольская правда».

В нем приняли участие более 35 очаровательных сотрудниц медицинских учреждений из разных районов края.Каждую конкурсантку своими «лайками» поддерживали коллеги, близкие, друзья и читатели «Комсомолки». Все «болели» и искренне переживали за своих красавиц.

Конкурс был запущен ко Дню медика и сегодня мы объявляем имена победительниц, которых большинством голосов выбрали посетители сайта «Комсомолки».

Лидером голосования стала Александра Штангауэр, которая работает в медцентре РУСАЛа в Красноярске. За нее посетители нашего сайта проголосовали 1676 раз!

Второе место заняла яркая шатенка с большими амбициями и сумасшедшей энергетикой Ася Воронова, врач ординатор детский хирург КМКБ 20 Красноярска. В ее копилке 1654 голоса.

Бронза у Полины Тяпкиной, это врач-педиатр детской поликлиники научно-исследовательского института медицинских проблем Севера в Красноярске – 627 голосов.

- Выбор профессии-дело непростое и очень важное, - признается Полина. - Тяжелую учебу в университете и ординатуре,врачебные практики и близкое общение с пациентами невозможно вытянуть,не имея к этому настоящего желания.Прежде чем делать такой выбор, необходимо понимать суть профессии врача.Лечение людей-не просто механический процесс диагностирования и назначения лекарств.Прежде всего — это сопереживание,стремление понять и помочь человеку выздороветь.Только тогда постоянное общение с больными будет приносить удовольствие.

И сюрприз! Еще одна победительница! По решению редакции участница, которая заняла почетное 4-е место в рейтинге получит поощрительный приз от «Комсомольской правды»в номинации «За волю к победе!». Это Анна Ермолаева, биолог клинико-диагностической лаборатории Краевой клинической больницы. У Анны совсем небольшой отрыв от обладательницы третьего места –она получила 613 голосов посетителей нашего сайта.

- А вы знали, что меня и моих коллег можно назвать бойцами невидимого фронта? – говорит Анна. - Мы скрыты от глаз врача, ведущего прием, но при этом играем очень значимую роль в жизни пациента.

Победительницы конкурса читательского голосования получат памятные подарки от медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск.Дату торжественного награждения каждой красавице мы сообщим дополнительно.

Дорогие участницы конкурса, вы все невероятно красивые – прекрасны внешне, в профессии, в жизни! Каждая – на своем месте и достойна первого места во всем!

Редакция благодарит вас за благородный выбор служить людям, за бесценный ежедневный труд, жизненную позицию и активность в конкурсе!

Диплом на память за активное участие уже можно скачать на странице конкурса.

Победительницы читательского голосования конкурса «Красавицы в белых халатах - 2023»:

Александра Штангауэр

Ася Воронова

Полина Тяпкина

Анна Ермолаева