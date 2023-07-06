В Красноярском крае завели дела после исчезновения двух подростков

Фото: следственный комитет

6 июля в Красноярском крае завели уголовные дела после исчезновения двух подростков. Об этом сообщает региональный СК.

Оба мальчика жили в Канске. 14-летний Терентьев Олег и 15-летний Шпак Савелий ушли из своих домов вечером 27 июня. Теперь их не могут найти уже больше недели.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сейчас подростки находятся где-то в Красноярске. Неизвестно, почему они решили покинуть родной город и поехать в краевую столицу.

Следственным отделом по Канскому району были заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «‎Убийство». Это стандартная процедура для получения больших полномочий при поиске пропавших.

Сейчас Олега и Савелия пытается найти полиция, но пока это не дало результатов.

На помощь призывают жителей Красноярского края. Если вы обладаете какой-либо информацией об обстоятельствах их исчезновения и их местонахождении, то позвоните по телефону: 8 (391) 227-06-45 или 112.

Анонимность гарантируется.