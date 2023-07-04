Таскал за волосы и бил головой об холодильник: после избиения отчимом 13-летняя девочка попала в красноярскую больницу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отчим избил свою 13-летнюю падчерицу из-за выключенного телефона так, что та попала в больницу. Весь процесс «воспитания» ребенка, как его называет мужчина, попал на видео, которое сняла её мама.

На кадрах видно, как девочка стоит возле холодильника, а «воспитатель» несколько раз ударяет её головой о стенку бытовой техники. Затем он хватает её за волосы и тащит в другую комнату.

- Для чего тебе телефон? Почему он был не включенный? Я тебе 1,5 часа звонил! – ругается отчим.

После того, как мужчина увел ребенка, женщина, снимавшая видео, комментирует все происходящее:

- Он её всегда вот так бьет, потому что это не его дочь!

Примечательно, что за ребенка она не заступилась, вместо этого продолжала снимать издевательства над дочерью. Правда потом, когда мужчина заметил, что попал в кадр, то он или выхватил и выкинул телефон, или просто выбил его из рук женщины.

Ролик попал к родителям одноклассницы избиваемой девочки. Она уже распространила его в социальных сетях, чтобы попробовать наказать мужчину. Ведь мать, по ее словам, боится это сделать.

В МВД рассказали, что сообщение об избиении сначала поступило из больницы, куда госпитализировали школьницу. Затем, в ходе мониторинга, сотрудники нашли и видео с издевательствами.

«Со слов девочки, отчим регулярно наносит побои ей и ее матери, злоупотребляет спиртными напитками. Однако никаких мер по пресечению систематического рукоприкладства матерью принято не было», - пояснили в пресс-службе ведомства.

После того как подростка вылечат, её заберут в специальное учреждение. В отношении отчима собирается материал по статье «Истязание», который будет направлен в следственные органы.

Видео издевательств над девочкой не публикуем по этическим соображениям.