«Думают, я продаю свою дочь за дозу»: блогер, которая «родила от 10-летнего», пожаловалась на травлю

"Беременная в 13" пожаловалась на травлю после заявления Екатерины Мизулиной. Фото: тг-канал.

- Не могу выйти на улицу без маски! Дочку гнобят в детском саду, - самая юная мама страны, Вика* (больше известная как «беременная в 13 от 10-летнего) пожаловалась на травлю. По словам девушки, нападки начались после заявления главы Лиги безопасного интернета в прокуратуру. Почему Екатерина Мизулина обратила внимание на подростка-блогера из Красноярского края? Пропаганда наркотиков и распространение контента 18+, объясняется в телеграм-канале общественного деятеля.

Легкие деньги

Напомним, скандальная история Вики продолжается с зимы 2020 года. Тогда семиклассница из небольшого городка под Красноярском объявила, что ждет ребенка от своего приятеля, 10-летнего Саши*. Чуть позже выяснилось, школьница забеременела после изнасилования. В подъезде на нее накинулся парень, ему было 15.

Тем же летом Вика родила дочку. Сначала пыталась совмещать: уход за ребенком и учебу (в школе, а затем в техникуме). Уверяла, собирается в университет, хочет создать нормальную семью.

Тем временем активно пиарилась в соцсетях. Откровенно, иногда чересчур, вещала о себе и ребенке. Набрала четверть миллиона подписчиков, неплохо зарабатывала на рекламе (80-350 тысяч в месяц). Но счастья легкие деньги не принесли. Моталась по городам, меняла парней, увлеклась запрещенными препаратами…

С приятелем Сашей, которого объявила отцом ребенка, она общается редко. Фото: тг-канал.

Подстава или?

И этим летом попала в поле зрения Лиги безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина сообщила: ее буквально завалили жалобами на Вику. В своих соцсетях девушка-блогер демонстрировала, как принимает наркотики (едва ли не на глазах у ребенка), выкладывала провокационные фото и видео, возмущались неравнодушные пользователи.

Возмутилась и Екатерина Мизулина. Да так, что написала заявление в Генеральную прокуратуру. Меж тем все обвинения Вика отмела. Мол, все дело не в ней, а в фейках, которые подставляют. Намеренно публикуют ее старые посты (шокирующего содержания). Из-за них теперь невозможно выйти на улицу, пожаловалась Вика. Недавно она опубликовала новое видео, в котором выложила все без утайки.

Вот ее рассказ

- Появились крупные фейк-каналы, по 100, 200 тысяч подписчиков. У меня на данный момент – 51 тысяча. Эти фейки выкладывают дезинформацию: я употребляю наркотики, постоянно на каких-то вписках, у меня забрали ребенка. Писали даже, что умерла от передоза. Это все дезинформация, я не употребляю больше полутора года (манера автора сохранена. – прим.ред.).

И ладно, выкладывали бы и выкладывали. Но этим всем заинтересовалась Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. В итоге я внесена в реестр запрещенных сайтов. Из-за этого у людей сложилось ложное мнение обо мне: думают, что я конченая наркоманка. Продаю свою дочь за дозу, извините. Не могу выйти на улицу без маски – обо мне знает весь город. Мне могут пожелать смерти, обозвать. К моему брату плохо относятся в школе только потому, что у него моя фамилия. К моей дочке также относятся в садике.

Каждую неделю меня вызывают в ментовку, чтобы я дала объяснение о том, зачем это написала. Хотя я уже сто раз объясняла, что это не я. Сейчас заведено уголовное дело, 18 числа будет суд.

За последние полгода я поняла, что не веду аккаунты для денег, популярности. Я веду просто для себя. Если мне плохо, я не снимаю. А раньше я выкладывала сторис, потому что надо, была реклама. Я этого не хотела. Так как аккаунты у меня банят, я создала отдельный в телеграме, приватный. Снимаю для себя.

Я не была в телеграме месяц, фейки выкладывали всякую (чушь). Я ходила в ментовку, писала объяснительные, что это не я. Поняла, что от аккаунта в телеграме надо избавляться. И это нужно сделать до 18-го, чтобы сказать судье, я его не веду. И очень надеюсь, что от меня (отстанут).

Теперь ей нельзя выйти на улицу без маски. Фото: тг-канал.

Перепробовала все

- В интервью показывала, какие настоящие аккаунты, какие нет. Даже Мизулина в курсе, какой настоящий. Но ей проще написать: вот, этот канал мой, - продолжает Вика.

Несколько дней назад меня вызывали в полицейский участок, потому что Мизулина написала на меня заявление. О том, что каналы, где 150 и 200 тысяч подписчиков – это мои каналы. У меня прочекали весь телефон. Ничего не нашли. Но, видимо, все равно поверили ей. Значит, это реально мои аккаунты, и будет суд. Я пыталась отговорить админа фейка, чтобы он не выкладывал ересь, но он не понимает: «Это же хайп тебе!». На фиг он мне нужен? Просто представьте себя под мою ситуацию.

Опера говорят: «Мизулина бы не стала просто так писать на тебя заявление, если бы это были не твои аккаунты». Меня так довели, что началась паническая атака. Стала задыхаться, пытаюсь выйти, но реально не могу вздохнуть воздух. Люди ко мне, всей моей семье относятся как к дерьму. От меня многие родственники отвернулись, думают, я правда такая.

Может быть, фейк одумается? Как дальше, не знаю, на что жить. Блог все-таки заработок приносил. На работу сейчас нигде не возьмут – проблемы со здоровьем. Хотят дать инвалидность. У меня некоторые психические расстройства, из-за которых не могу пойти на работу хоть кассиром.

Ситуация незавидная

Фейки подвели под монастырь. Доказать что-то сложно. Но есть один момент. Обвиняя во всем страницы-«клоны», Вика не отрицает: у нее в закрепе действительно ссылка на сайт с «запрещенкой», реклама.

- Алло, у меня никакого заработка нет от канала, только наркошоп этот! Ну, как-то же мне надо ребенка кормить и платить каждую неделю штрафы по 15 тысяч, которые из-за фейка!

Тем не менее она полна решимости – написать заявление в МВД, чтобы с обидчиками разобрались. И вместе с тем до последнего времени приглашала поклонников в «приватку» (закрытый чат).

(* имена подростков изменены - по требованию закона).

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- Вы все знаете, что у меня имеется расстройство, - пояснила она. – Мне выписали таблетки, от которых начался побочный эффект. Начали выпадать волосы. В итоге осталось очень мало, пришлось сбрить. Да и они были очень сожжены, и я хочу отрастить свой натуральный цвет волос (подробнее).