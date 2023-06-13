Без цензуры тут: лига безопасного интернета пожаловалась в Генпрокуратуру на «беременную в 13 лет»

На "беременную в 13 лет" из Красноярского края пожаловались в Генеральную прокуратуру. Фото: соцсети.

Шокирующая история вчерашней школьницы Вики* из Красноярского края (ее знают как «беременную в 13 от 10-летнего») получила новый поворот. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на подростка-блогера в Генеральную прокуратуру. Причина – пропаганда наркотиков и распространение порно, к тому же в присутствии маленькой дочки, - говорится в телеграм-канале общественного деятеля.

Не вывезла

Напомним, скандал с Викой прогремел на всю страну в начале 2020 года. Еще бы: семиклассница из небольшого городка под Красноярском призналась, что ждет ребенка от своего «бойфренда» Саши, он учится в четвертом. Как все было, дети рассказали уже в эфире на федеральном канале. Но тут подключились эксперты. Они утверждали: Саша еще не созрел физически, отцом он быть не может.

Спустя несколько месяцев Вика решилась поведать правду: пережила насилие. В подъезде накинулся какой-то парень. Сказать дома, что с ней случилось, не смогла. Говорит, было стыдно. К тому же вскоре поняла, что беременна. И тогда указала на Сашу. Тот даже встретил подругу у роддома (там в августе 2020 появилась на свет ее дочка) с цветами. Но со временем общаться перестали.

Вика и Саша несколько лет назад. Фото: соцсети.

Вика активно взялась за раскрутку своих соцсетей. В итоге начала зарабатывать до 350 тысяч в месяц! Куда там родителям (ее отчим – сантехник, мама тяжело больна). Так восьмиклассница стала кормильцем семьи.

Маленькая дочка (ее опекуном назначили бабушку), школа, необходимость зарабатывать, - в какой-то момент Вика не выдержала. «Я была ребенком, который не вывез», - говорит она.

В ее жизни было всякое. Фото: соцсети.

Голые фото и не только

Сейчас у тг-канала Вики 51 тысяча фолловеров. Это раз пять в меньше, чем изначально: ее страницы постоянно блокируют. Плюс – одолевают фейки, у страниц-«клонов» подписчиков больше, сетует Вика.

Все потому, что те, по ее выражению, «жестят». Пока в очередной раз месяц лежала в клинике, (где, как утверждает, избавилась от зависимости), даже успели похоронить!

Какие новости у Вики? Недавно показала фото, на котором ее не узнать. Были локоны, стала стрижка «под ноль».

- Вы все знаете, что у меня имеется расстройство, - пояснила она. – Мне выписали таблетки, от которых начался побочный эффект. Начали выпадать волосы. В итоге осталось очень мало, пришлось сбрить. Да и они были очень сожжены, и я хочу отрастить свой натуральный цвет волос.

Если о хорошем… На прошлой неделе Вика переехала в новую квартиру. Всей семьей плюс домашние животные – кот и пес.

После употребления лекарств лишилась волос, делится она. Фото: соцсети.

«Страшно за ребенка»

Но главное в другом. На треш-контент «беременной в 13» стали жаловаться пользователи, причем массово. Директора «Лиги безопасного интернета» буквально завалили обращениями: «самая молодая мама продолжает употреблять», «страшно за ребенка».

Лигу завалили обращениями по поводу тг-канала Вики. Фото: тг-канал Екатерины Мизулиной.

Впрочем, Вика не терялась. И обвинила во всем фейки:

- Два крупных канала являются не моими, там выставляют диз информацию, которая не является правдой, клевещат на меня, берут левую информацию и преподносят людям как правду, давайте снесем эти два канала буду вам тоже очень благодарна (орфография и пунктуация автора сохранена. – прим.ред.).

А после даже записала личное обращение к Екатерине Мизулиной. И призвала своих подписчиков поступить также.

- Анекдот дня, - отреагировала глава Лиги безопасного интернета на своей странице. - Блогер с закрепленным сообщением в канале с рекламой магазина по продаже наркотиков призывает аудиторию присылать мне сообщения и писать о том, что она не занимается пропагандой наркотиков.

По поводу деятельности блогера Виктории* (беременна в 13) получили очень много обращений. Блогер открыто употребляет наркотические вещества, рекламирует наркомагазины, распространяет порнографию, и при этом в ходе всех этих действий рядом постоянно находится ее малолетний ребенок. Такая ситуация вызывает обеспокоенность многих граждан, они переживают, что есть серьезный риск для жизни и здоровья ребенка.

Дочке летом будет три годика. Фото: соцсети.

И вот финал:

- Мы обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку и принять меры по защите девочки, - заключила Екатерина Мизулина.

P.S. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием событий. Мы несколько раз связывались с детским омбудсменом края, а также с сотрудниками следственного комитета. По словам представителей госорганов, ситуацию в семье держат под контролем. Тем не менее на канале Вики (ее собственном, и это не фейки!) до последнего времени продолжали появляться приглашения в приват, а реклама магазина запрещенных веществ закреплена по-прежнему.

Лига безопасного интернета пожаловалась на блогера-подростка в Генеральную прокуратуру. Фото: тг-канал Екатерины Мизулиной.

(*все имена несовершеннолетних изменены - по требованию законодательства).

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